中鋼9月開漲盤 營運向上

中鋼（2002）昨（14）日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近五個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進入第4季傳統旺季，中鋼產銷營運有望「月來月好」，燁輝、裕鐵、新光鋼等主力鋼鐵股同步朝正向開展。

法人分析，龍頭中鋼漲價具有多重意義。首先，映證鋼鐵行情走向與大陸、東南亞以及歐盟、美國同步趨漲，確立全球鋼市由谷底反彈，後市易漲難跌。

尤其，這次中鋼是五個月來首次調漲鋼價，有機會進一步確認9月的反彈重要拐點，將引領鋼市走向新一波多頭行情。

隨著中鋼昨天熱軋冷軋每公噸漲600元，熱浸鍍鋅與電鍍鋅漲500元，下游相關用戶燁輝、裕鐵、盛餘、新光鋼、高興昌等內外銷報價同步走揚，國際鋼鐵貿易逐步向賣方傾斜，為鋼鐵股第4季表現奠定基礎。

中鋼指出，全球總體經濟數據陸續上修，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。

鋼鐵市場方面，煤鐵原物料行情走揚，鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上。

美國熱軋流通行情持穩在每公噸950美元，歐洲鋼廠看好暑休過後需求增溫，熱軋報價調漲每公噸20歐元（約22美元）。

中國大陸推動「反內卷」政策並落實環保限產，加上社會庫存處於低位，帶動流通行情上漲，龍頭寶鋼9月平板類產品以每公噸上漲200~300人民幣（約28~42美元）開出，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調漲11美元，國際鋼價有望進入上升通道。