榮成 上半年每股虧0.43元

榮成（1909）昨（14）日公布第2季財報，第2季稅後虧損4.3億元，每股虧損0.33元；上半年稅後虧損5.6億元，每股虧損0.43元。

法人表示，2025年7月大陸工紙整體表現穩定，價格拉漲，近期玖龍等大廠繼續發布8月漲價函。需求端來看，按照往年慣例，8月工紙市場雖整體仍未到產業旺季，但預料工紙需求將有好轉。

供應端持續高壓不減，8月各地不少小廠受此影響停機，供需關係將略有緩解，今年前七個月大陸進口量同比明顯減少，由於目前紙價處於低位，進口量將持續降低，預期進口紙後期對市場產生壓力不大。

成本方面，廢紙價格走勢與成品紙一致，但近期受雨季影響，廢紙回收量和回收成本增加，短期內廢紙將繼續對紙價形成有利支撐。

法人表示，在利空利好並存的情況下，對於出貨量起到很好的拉動，而且對於價格起到一定的穩定作用。