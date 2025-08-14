填息達陣！大同在王光祥領軍下 盤中完成填息

大同（2371）14日股價延續強勁走勢，終場收在41元，上漲1.3元，漲幅達3.27%，不僅在盤中順利完成填息，股價也延續13日漲勢，展現強勁的營運基本面。

大同在睽違23年後，在董事長王光祥帶領下，於今年配發每股3.1元高股息。隨著近期海外市場布局多點開花，特別是積極搶攻美國強韌電網與資料中心電力商機，市場看好未來成長動能。今日在買盤帶動下，股價最高來到42.35元，最低39.95元，順利完成填息，寫下里程碑。

大同的基本面轉強，除了受惠於全球「去中化」與強韌電網政策利多，公司更積極調整產品與市場布局。儘管遭公共工程委員會停權三年，大同已成功將重心轉向民間與海外市場，不僅在手訂單超過200億元，能見度更看到2027年。

財報方面，大同第2季本業獲利季增逾倍，達7.99億元，歸屬母公司業主淨利季增逾5成，每股純益0.22元，擺脫去年同期虧損。

業界認為，除了重電事業穩健成長，大同坐擁逾46萬坪土地資產，其活化潛力更是吸引投資人的關鍵。公司正積極推動資產活化計畫，未來可望為營運帶來數百億元營收貢獻，並強調將視本業獲利與資產活化進度來規畫股利發放。

此外，三立集團董事長張榮華以個人身分出任大同董事，其斥資52.85億元、取得大同6.07%股權，成為主要股東之一，為大同注入新血。法人看好，在內外利多加持下，大同後市表現備受期待。