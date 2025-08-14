快訊

填息達陣！大同在王光祥領軍下 盤中完成填息

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同公司。記者籃珮禎／攝影

大同（2371）14日股價延續強勁走勢，終場收在41元，上漲1.3元，漲幅達3.27%，不僅在盤中順利完成填息，股價也延續13日漲勢，展現強勁的營運基本面。

大同在睽違23年後，在董事長王光祥帶領下，於今年配發每股3.1元高股息。隨著近期海外市場布局多點開花，特別是積極搶攻美國強韌電網與資料中心電力商機，市場看好未來成長動能。今日在買盤帶動下，股價最高來到42.35元，最低39.95元，順利完成填息，寫下里程碑。

大同的基本面轉強，除了受惠於全球「去中化」與強韌電網政策利多，公司更積極調整產品與市場布局。儘管遭公共工程委員會停權三年，大同已成功將重心轉向民間與海外市場，不僅在手訂單超過200億元，能見度更看到2027年。

財報方面，大同第2季本業獲利季增逾倍，達7.99億元，歸屬母公司業主淨利季增逾5成，每股純益0.22元，擺脫去年同期虧損。

業界認為，除了重電事業穩健成長，大同坐擁逾46萬坪土地資產，其活化潛力更是吸引投資人的關鍵。公司正積極推動資產活化計畫，未來可望為營運帶來數百億元營收貢獻，並強調將視本業獲利與資產活化進度來規畫股利發放。

此外，三立集團董事長張榮華以個人身分出任大同董事，其斥資52.85億元、取得大同6.07%股權，成為主要股東之一，為大同注入新血。法人看好，在內外利多加持下，大同後市表現備受期待。

大同 填息 股利 董事長 高股息

相關新聞

冠德法說會／房貸政策仍緊縮 下半年靠AI熱潮有望提升景氣

冠德（2520）14日召開法說會，冠德指出，今年房貸政策仍偏向緊縮，房市觀望氣氛濃厚，自住客為購屋主力，整體景氣持平看待...

森崴能源子公司代墊風電工程款致虧損 股價打入跌停

森崴能源子公司富崴能源子公司代墊台電離岸風電2期工程款近新台幣200億元，先以損失認列致今年上半年帳上虧損新台幣44.3...

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

