儒鴻法說會／訂單能見度恢復至6個月 關稅成本納新訂單價格談判

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷14日在法說會上釋出兩項正面訊息，一是在主要生產基地關稅拍板後，訂單能見度已由3個月恢復至6個月，部分訂單已排至明年1、2月，顯示關稅不確定性下降，對企業營運正面看待；二是新訂單已陸續採用包含關稅與匯率在內的新成本結構，並與品牌端積極協商調整售價，以反映成本變化。

洪瑞廷表示，關稅確定後，品牌端將關稅視為額外成本，理想狀況是轉嫁給終端消費者，但現實上部分品牌希望與供應鏈找到可行的分攤方式，現階段分攤比例約為2%。有些品牌則開始利用重新定價的方式來找到成本與價格之間的平衡。近期新訂單已陸續採用新的成本結構，包含關稅與匯率，並與品牌端積極溝通調整售價。

但他也坦言，新產品導入較易反映新關稅成本，既有產品則因品牌端在終端市場面臨競爭壓力，較難調整價格。整體而言，品牌端普遍認為關稅壓力屬短期現象，並期望透過新產品導入，使利潤水位逐步恢復正常。

洪瑞廷並提到，目前感恩節、耶誕節的訂單皆已出籠，客戶採購數量維持穩定，未見下修，比預期要好，部分訂單已排至明年1、2月，但後續仍須觀察美國市場在感恩節、聖誕節等大型採購季節的實際銷售表現，以評估消費市場是否轉趨保守。整體而言，下半年營運雖充滿挑戰，但市場秩序可望逐步回穩，因此對明年營運持審慎樂觀態度。

市場亦關注，關稅定案後，儒鴻未來對生產基地的配置。洪瑞廷表示，先前內部曾評估過中南美洲、約旦、埃及、印度及非洲等地，作為新增生產基地的選項。然而，隨著關稅政策底定，全球主要稅率多落在15%至20%，即便部分國家僅有10%，但受限於當地勞動力不足或缺乏完整產業鏈支撐，因此目前生產基地不會有太大的挪移，印尼的擴產計畫也會持續推進。

在毛利率表現方面，儒鴻第2季毛利率降至25.65%，較去年同期下降5.8個百分點，原因歸結為匯率影響、成本結轉速度以及關稅因素。財務長林芬如表示，預估第2季毛利率為今年低谷，第3季將回升，主要是本季開始就是用貶值後的美元計算原料成本，至於第4季的毛利率走勢仍須觀察，下半年以回到30%為努力目標。