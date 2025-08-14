快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

儒鴻法說會／訂單能見度恢復至6個月 關稅成本納新訂單價格談判

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷、財務長林芬如主持。記者嚴雅芳／攝影
儒鴻今日法說會由總經理洪瑞廷、財務長林芬如主持。記者嚴雅芳／攝影

儒鴻（1476）總經理洪瑞廷14日在法說會上釋出兩項正面訊息，一是在主要生產基地關稅拍板後，訂單能見度已由3個月恢復至6個月，部分訂單已排至明年1、2月，顯示關稅不確定性下降，對企業營運正面看待；二是新訂單已陸續採用包含關稅與匯率在內的新成本結構，並與品牌端積極協商調整售價，以反映成本變化。

洪瑞廷表示，關稅確定後，品牌端將關稅視為額外成本，理想狀況是轉嫁給終端消費者，但現實上部分品牌希望與供應鏈找到可行的分攤方式，現階段分攤比例約為2%。有些品牌則開始利用重新定價的方式來找到成本與價格之間的平衡。近期新訂單已陸續採用新的成本結構，包含關稅與匯率，並與品牌端積極溝通調整售價。

但他也坦言，新產品導入較易反映新關稅成本，既有產品則因品牌端在終端市場面臨競爭壓力，較難調整價格。整體而言，品牌端普遍認為關稅壓力屬短期現象，並期望透過新產品導入，使利潤水位逐步恢復正常。

洪瑞廷並提到，目前感恩節、耶誕節的訂單皆已出籠，客戶採購數量維持穩定，未見下修，比預期要好，部分訂單已排至明年1、2月，但後續仍須觀察美國市場在感恩節、聖誕節等大型採購季節的實際銷售表現，以評估消費市場是否轉趨保守。整體而言，下半年營運雖充滿挑戰，但市場秩序可望逐步回穩，因此對明年營運持審慎樂觀態度。

市場亦關注，關稅定案後，儒鴻未來對生產基地的配置。洪瑞廷表示，先前內部曾評估過中南美洲、約旦、埃及、印度及非洲等地，作為新增生產基地的選項。然而，隨著關稅政策底定，全球主要稅率多落在15%至20%，即便部分國家僅有10%，但受限於當地勞動力不足或缺乏完整產業鏈支撐，因此目前生產基地不會有太大的挪移，印尼的擴產計畫也會持續推進。

毛利率表現方面，儒鴻第2季毛利率降至25.65%，較去年同期下降5.8個百分點，原因歸結為匯率影響、成本結轉速度以及關稅因素。財務長林芬如表示，預估第2季毛利率為今年低谷，第3季將回升，主要是本季開始就是用貶值後的美元計算原料成本，至於第4季的毛利率走勢仍須觀察，下半年以回到30%為努力目標。

關稅 毛利率

延伸閱讀

經濟部祭四大方案助產業抗美關稅 200億預算鎖定重點衝擊產業

影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

美國公布關稅...郭智輝泡在酒杯裡？許宇甄轟：無視災民、產業苦

「先忙其他事」 川普藥品關稅傳延後數周公布

相關新聞

冠德法說會／房貸政策仍緊縮 下半年靠AI熱潮有望提升景氣

冠德（2520）14日召開法說會，冠德指出，今年房貸政策仍偏向緊縮，房市觀望氣氛濃厚，自住客為購屋主力，整體景氣持平看待...

森崴能源子公司代墊風電工程款致虧損 股價打入跌停

森崴能源子公司富崴能源子公司代墊台電離岸風電2期工程款近新台幣200億元，先以損失認列致今年上半年帳上虧損新台幣44.3...

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。