冠德法說會／房貸政策仍緊縮 下半年靠AI熱潮有望提升景氣

冠德（2520）14日召開法說會，冠德指出，今年房貸政策仍偏向緊縮，房市觀望氣氛濃厚，自住客為購屋主力，整體景氣持平看待，不過下半年因AI剛性需求、熱潮旺盛，有機會成為提升景氣的助力。

冠德第2季稅後純益2.47億元，年減89.6%，每股稅後純益0.46元；今年上半年稅後純益6.87億元，年減78.1%，每股稅後純益達1.27元。

冠德表示，去年因「冠德心天匯」交屋入帳推升獲利，今年仍有部分戶數會交屋，另，新北市中和「冠德心禾匯」案、商辦「秀朗橋案」都是先建後售，完工量約40億元。

冠德目前庫存土地豐富，手握多筆公辦都更、捷運聯開、都更危老合建案等，其中住宅個案總銷達565億元，占比75％，商辦總銷達184億元，占比25％。

針對房市景氣看法，冠德表示，營建業6月氣候測驗點止跌回升，主要受惠於科技廠辦推進、公共工程進度超前及住宅案入帳，惟央行選擇性信用管制、房貸緊縮下，預期短期內將持續修正， 以自用需求撐為主，公司推案策略不變，將積極去化成屋，並提升商用部位，以多元開發項目為前提。

推案方面，冠德表示，今年預計推出5大案，包括新北中和「冠德心禾匯」、新北中和商辦「秀朗橋案」台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、台北萬華「直興段」案，合計推案量達約155億元。