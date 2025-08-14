復盛應用財報／第2季獲利3.16億元、年減57.5% EPS 2.27元

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）14日公布第2季財報，受匯損影響，單季繳出獲利3.16億元的成績，年減57.5%，每股純益2.27元；累計今年上半年稅後純益達15.36億元，年減8.3%，每股純益11.07元。該公司指出，第4季將重返出貨旺季，營運表現可望與第1季相當。

法人表示，高爾夫球具代工業歷經兩年的產業波動後，2024 年品牌及通路庫存調整終告一段落，客戶下單趨於正常，加上越南生產基地的成本及地緣優勢逐步發酵，挹注龍頭復盛應用相關業務呈現穩定成長。

以第2季營收來看，該公司單季為65.72億元，相較去年同期的61.42億元，成長7%；但因新台幣兌美元匯率大幅升值，導致復盛應用上季出現3億多元的匯損，以致單季稅後純益減為3.16億元，比去年同期的7.45億元，衰退57.5% ，每股純益2.27元。

累計上半年稅後純益達15.36億元，比去年同期16.75億元，減少8.3%，每股純益11.07元。復盛應用今日上漲9.5元，收於279.5元。

展望營運前景，該公司指出，今年在市場需求持續維持高檔及新客戶訂單的助益下，高爾夫本業成長趨勢不變；7月營收18.91億元是出貨谷底，在客戶群自8月起開始陸續鋪貨新款式產品下，業績可逐月回升，預計第4季將重返旺季水準，表現有機會與第1季相當，全年力拚歷史次高。

據了解，在非高爾夫領域，因既有子公司民盛（7811）業務持續成長，以及新併購標的公司伯鑫（6904 ）的加入，非高爾夫事業今年對於整體的營收貢獻將明顯放大。

高爾夫 每股純益

