永豐餘法說會／駱秉正看工紙市況 大陸屬買方市場、越南穩健

永豐餘（1907）14日召開法說會，總經理駱秉正表示，工紙在大陸市場仍是供過於求，過去四到五個月當地龍頭業者雖有四輪提價動作，但漲價一上去就擔心出貨量掉下來、市占下滑，因此都不算成功，也反映業者試圖透過漲價提升經營效率，但始終未能奏效，整體而言目前仍屬買方市場。

至於關稅對大陸工紙市場的影響，駱秉正指出，工紙屬於延伸性需求，主要受到使用紙箱出口至美國的產業影響，相關變化仍待美國總統川普與中方談判結果而定。至於台灣市場，他認為，雖然需求持平、供應充足，但成本與費用面持續朝有利方向發展，有助提升營運績效。而越南市場表現最為穩健，需求並未出現下滑跡象。

市場亦關注永豐餘資產活化進度，駱秉正表示，由於過去紙業發展需要大量的集散地，因此集團土地遍布全台，部分地區因地理位置或周邊發展成熟，而產生不同用途。像是近期台東有一塊超過千坪的土地，即有買家主動前來洽談。至於被譽為「永豐城」的新店園區都更計畫，未來將朝住宅、商場等方向規劃，但目前整體開發案尚未啟動。

永豐餘第2季合併營收181.81億元，季增0.6%，其中工紙事業群表現優於平均水準，對整體營收貢獻持續，稅後純益0.73億元，較首季由虧轉盈，每股稅後純益為0.05元。面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，在穩健經營與轉型策略調整下，持續強化獲利體質。

永豐餘表示，自今年4月美國預告對台關稅將調整至32%起，永豐餘立刻啟動專案小組分析對投控及各事業群衝擊，並規劃系統評估分析客戶風險評估以及直接、間接影響情境。8月1日美國公告台灣關稅稅率為20%，整體而言，永豐餘三大主要事業群營收以內銷為主，直接出口與間接出口美國的比例約占營收10%，且客戶與產業集中度低，並不特定集中在受關稅影響區域與產業，對投控整體的影響有限。

面對全球貿易不確定性、對等關稅與匯率波動、消費市場觀望保守的環境，永豐餘表示，將持續關注產業供應鏈調整變化，因應客戶需求動態調整，同時持續投入「再生能源」及「綠色材料」轉型，推動節能減碳技術，進行製程全線上數位化、智能化AI管理，發展高值化綠色產品研發應用。