華紙法說會／漿價谷底回升 綠能與高值化產品持續推進

華紙（1905）14日召開法說會，總經理陳瑞和表示，展望下半年，美國關稅政策引發全球市場動盪，經貿版圖進入重整，市場需求與拉貨動能尚不明朗，仍存在相當多變數。對華紙而言，美國已公布的關稅稅率，間接影響遠大於直接影響，衝擊程度尚待觀察。

華紙指出，第1季因廠區擴大設備歲修，出貨力道減弱；第2季則因人民幣對美元貶值導致需求放緩，壓低漿價，再加上5月新台幣兌美元急升，使出口售價受挫，業外收支也承壓而由盈轉虧。受漿價下跌與台幣升值雙重逆風，第2季營收與獲利僅能維持穩定。陳瑞和表示，後續將持續推動特殊化與高值化產品，同時掌握綠色能源自主率，以強化營運表現。

關稅方面，陳瑞和表示，對華紙直接影響不大，主要影響傳產的包裝需求，第3季市場狀況與第2季相仿，目前來看下游廠商接單意願仍在掙扎。

漿價方面，自4月以來至7月持續下跌，尤其3、4月跌幅較快。近期國際漿價已有回升跡象，8月南美漿廠開始喊漲，加上大陸反內卷政策影響，價格小幅上揚。短纖價格約500~510美元，長纖約690～700美元。

木片國際行情約在155~200美元，比4月低約一成，但近年與漿價連動不明顯。漿價下跌時，木片無法完全抵銷成本。紙張市場成長有限，現有轉型計畫不足以應對全球變化，華紙將尋求更大幅度的產品與商業模式轉型。

華紙持續強化產品品質與行銷力度，推廣高收益纖維材料產品。其中符合美國FDA與台灣TFDA規範的「非氟防油紙」已成功進軍國際餐飲市場，應用於各式炸物與中西式輕食餐點。該產品成長快速、競爭者少，市場涵蓋國際品牌與連鎖商店，成長表現以東亞市場最佳，包括菲律賓、日韓、台灣與星馬等地，並已實現獲利。

原則上，第4季為傳統旺季，但市場變數仍大，需訓練應變能力，包括調整銷售區域、品項與原物料來源，以因應市場波動。

再生能源方面，近期台灣中南部天災摧毀眾多太陽光電板，影響再生能源發電。華紙花蓮廠的木質素生質能發電設施為全台唯一可24小時穩定發電的綠能裝置，目前每年可提供1.5億度綠電憑證，設備升級後可供應3.6億度，朝全廠綠能自給自足目標邁進。