南寶法說會／今年營收再創新高目標不變 看好半導體用膠

南寶（4766）14日召開第2季法說會。展望下半年營運，該公司表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，但在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，今年營收再創新高的目標不變。

南寶指出，今年第2季稅後純益為5.54億元，每股純益為4.59元；累計上半年每股純益達10.64元。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第2季毛利率為34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。

而在成長策略上，持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。

就不同產品營運展望，南寶表示，鞋材接著劑方面，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，公司也正密切觀察訂單動態及後續發展。

面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，已打入目標的非台資鞋廠，營收可望持續放大。

工業與其他消費性產業用接著劑方面，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年目標持續成長。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入；同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長；此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料部分，主要服務台灣與亞洲當地市場，今年持續著重在提升獲利表現。