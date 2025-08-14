快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

南寶法說會／今年營收再創新高目標不變 看好半導體用膠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

南寶（4766）14日召開第2季法說會。展望下半年營運，該公司表示，雖然面對台幣升值與美國對等關稅相關影響帶來的挑戰，但在持續開發新產品與應用、拓展新客戶有成下，今年營收再創新高的目標不變。

南寶指出，今年第2季稅後純益為5.54億元，每股純益為4.59元；累計上半年每股純益達10.64元。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，第2季毛利率為34.5%，較去年同期提升3.1個百分點，創下歷史新高。

而在成長策略上，持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。

就不同產品營運展望，南寶表示，鞋材接著劑方面，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，公司也正密切觀察訂單動態及後續發展。

面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，已打入目標的非台資鞋廠，營收可望持續放大。

工業與其他消費性產業用接著劑方面，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年目標持續成長。

南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入；同時持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長；此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料部分，主要服務台灣與亞洲當地市場，今年持續著重在提升獲利表現。

營收 半導體

延伸閱讀

台股何時刷新記錄？分析師曝「隨時有可能」 看好這類型可以買

泰達電看好AI需求 CEO鄭安預料營收會維持兩位數成長至少兩年

華碩CSP大單湧入 本季樂觀 看好AI伺服器業務發展

建築減碳再進化！「低碳建築永續發展研討會」台中登場

相關新聞

森崴能源子公司代墊風電工程款致虧損 股價打入跌停

森崴能源子公司富崴能源子公司代墊台電離岸風電2期工程款近新台幣200億元，先以損失認列致今年上半年帳上虧損新台幣44.3...

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。