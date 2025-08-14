快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

聽新聞
0:00 / 0:00

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台泥揭露子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄小港電芯廠火災損失，初估達110億元，台泥企業團總執行長張安平（左）與經營團隊今向董事會專案報告後，並向台泥股東、客戶及社會各界致歉。圖／台泥提供
台泥揭露子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄小港電芯廠火災損失，初估達110億元，台泥企業團總執行長張安平（左）與經營團隊今向董事會專案報告後，並向台泥股東、客戶及社會各界致歉。圖／台泥提供

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤不弱，股價跌幅逐步縮減至不到5%，開盤約15分鐘，成交量已超過3.1萬張。

台泥公布，初估子公司台灣三元能源科技火災相關災損、復原費用共約164億元，扣除保險理賠後，依台泥持股比率78%計算，對台泥財務影響約110億元，最快今年第3季認列入財報。

台泥董事長張安平強調，不會放棄高階電池市場開發，並表示，截至2025年6月，三元廠及南科廠已接獲客戶訂單至2026年，訂單量超過兩廠原產能一倍以上。已加速啟用南科廠第三條備用產線，自8月初即已開始備援三元廠區部分產能。

此外，台泥電芯事業也已迅速與國際客戶及合作夥伴協商，初步完成海外供應鏈外包安排，由合作夥伴接手生產Molicel第一代高階三元鋰電池產品。部分客戶也願意提供非重複工程費用(NRE)及海外生產要素支援。

張安平與總經理程耀輝並帶頭自請減薪，營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，也將從今年8月起至年底，每月減薪20%。

台泥 災損 火災 總經理

延伸閱讀

台泥張安平：面對挑戰 不會放棄

三元電池廠大火財損曝 台泥張安平道歉並帶頭減薪

森崴、台泥13日停牌

台泥8月13日起暫停交易 外界臆測與三元能源廠火災後續相關

相關新聞

三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤...

森崴能源子公司代墊風電工程款致虧損 股價打入跌停

森崴能源子公司富崴能源子公司代墊台電離岸風電2期工程款近新台幣200億元，先以損失認列致今年上半年帳上虧損新台幣44.3...

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。