三元能源燒掉台泥110億獲利！股價23元拉警報、弱中透堅

三元能源一把火，衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤不弱，股價跌幅逐步縮減至不到5%，開盤約15分鐘，成交量已超過3.1萬張。

台泥公布，初估子公司台灣三元能源科技火災相關災損、復原費用共約164億元，扣除保險理賠後，依台泥持股比率78%計算，對台泥財務影響約110億元，最快今年第3季認列入財報。

台泥董事長張安平強調，不會放棄高階電池市場開發，並表示，截至2025年6月，三元廠及南科廠已接獲客戶訂單至2026年，訂單量超過兩廠原產能一倍以上。已加速啟用南科廠第三條備用產線，自8月初即已開始備援三元廠區部分產能。

此外，台泥電芯事業也已迅速與國際客戶及合作夥伴協商，初步完成海外供應鏈外包安排，由合作夥伴接手生產Molicel第一代高階三元鋰電池產品。部分客戶也願意提供非重複工程費用(NRE)及海外生產要素支援。

張安平與總經理程耀輝並帶頭自請減薪，營運總部副總經理、財務長、亞洲水泥環保事業總經理、亞洲充儲事業總經理、資產管理事業總經理等高階主管，也將從今年8月起至年底，每月減薪20%。