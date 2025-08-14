快訊

亞力 上季EPS 0.71元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞力（1514）昨（13）日公告財報，第2季稅後純益1.88億元，年減5.3%，每股純益0.71元；今年上半年稅後純益3.49億元，年減17.6%，每股純益1.32元。

亞力指出，第2季獲利較去年減少著要是因本期營業外收益減少約6,900萬元所致，不過在配合政府政策下，本業動能無虞，且今年以來台電銷貨創同期新高。

亞力目前在手訂單超過百億元，訂單能見度至少三到四年，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，另半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設訂單大幅成長且今年接單仍高於出貨，下半年營運持續看好，預期將較上半年大幅成長。

訂單方面，亞力表示，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元、海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元，另電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上。

