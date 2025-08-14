快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

潤泰新（9945）昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.89億元，年減57.1%，每股稅後純益1.72元。潤泰新指出，第2季獲利衰退較大主要是受到南山人壽匯損的影響，不過以本業的建設與營造事業來看，皆較去年同期成長。

潤泰新昨日同步公告人事異動，由盧玉璜接任潤泰新總經理，盧玉璜資歷為國立中興大學土木工程所碩士，過去為潤德室內裝修設計工程總經理，昨日同步升任為潤德董事長。

潤泰新昨公告擬開發台北市內湖區都更案，合建分配比率為地主56%~61%；建方39%~44%。潤泰新指出，該案為內湖「湖光社區第10區，距離捷運文德站約600公尺，基地面積約1,141.64坪，土地使用分區為住三土地，目前地主都更意願整合持續進行中，尚在確認地主需求，建築設計尚未完成，投資金額尚待評估。

潤泰新 總經理

延伸閱讀

藍委廖先翔被控竊佔國有地蓋莊園 士檢不起訴處分

生活富裕仍會遇到…每50年輪迴的「清算之年」來了 前財長曝餘生哲學

金門縣第18波人事異動 13局處大風吹團隊年輕化受矚目

士林分署跨機關追稅 拍賣土地以「底價承受」拿回逾1151萬元

相關新聞

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上...

長榮鋼上半年EPS 4.49元 訂單滿手

長榮鋼（2211）昨（13）日董事會通過財報，上半年營業收入75.1億元，營業毛利21.2億元，稅後純益18.7億元，年...

中航上半年EPS 3.05元 寶成1.75元

中航賣舊船，獲利吞補丸。中航（2612）第2季單季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；上半年稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。