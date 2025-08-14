長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運（2603）昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個股本，每股純益（EPS）達5.06元，上半年EPS 17.7元。

長榮海運第2季單季合併營收864.8億元，年減18.6％ ，稅後純益 109.5億元，較去年同期減少185億元，年減62.8%，營業毛利率21.6%，每股盈餘5.06元。

累計上半年長榮海運合併營收1,964.5億元，年增0.7%，稅後純益383.1億元，較去年同期減少85.2億元，年減18.2%，營業毛利率26.4%，每股純益17.7元。

國內三大海運業者同步指出，2025年上半年因地緣政治影響，主要航商仍維持繞行非洲好望角營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐。

美線因美國關稅致使價量波動較大，且新台幣大幅升值，價量變動大；隨美國對各國關稅陸續底定及中美暫緩關稅90天，航運需求將有望提升。

長榮海運將審慎應對國際政經及供應鏈變化，視情勢及客戶需求持續優化航線及艙位配置，並強化風險控管，穩步推進中長期策略，維持營運績效及永續責任的長期發展價值。

陽明日前已經公布獲利，累計上半年合併營收為841.7億元，稅後純益87.6億元，年減62%，每股純益為2.51元。對於未來貨櫃輪市場展望，陽明表示，目前船隻通過紅海海域仍具相當危險性，航商確保航行安全維持繞行好望角措施，將可吸收部分市場運力供給。

面對市場未來展望，越太平洋航線因有美國關稅不確定因素，雖為傳統暑假旺季但出貨動能受到影響；反之歐洲市場展望相對較樂觀；亞洲近洋線市場平穩，其他市場如澳洲、拉美等，因市場供需變化迅速，仍須密切觀察。

萬海上半年累計合併營收719.4億元，年增9.37%，稅後純益98億元，年減39.4%，EPS為3.5元。萬海全球布局不斷擴大當中，預計8月還將接收一艘1.3萬TEU新造船舶，2026年至2030年將接收訂造的30艘新造船。

