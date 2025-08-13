寶成上半年獲利年減36.2%　每股稅後盈餘1.75元

製鞋大廠寶成工業今天董事會通過上半年度財務報告，合併營收為新台幣1298.06億元，年增0.9%；歸屬於母公司業主稅後淨利為51.48億元，年減36.2%，每股稅後盈餘1.75元，較去年同期減少0.99元。

寶成工業統計，上半年度依權益法認列投資收益35.74億元，較去年同期減少21.15億元，其中來自認列直、間接持股18.09%的南山人壽相關轉投資收益為25.39億元，較去年同期減少20.98億元。

寶成工業表示，上半年合併營收1298.06億元，較去年同期增加11.9億元，增幅0.9%，主要來自於鞋類製造業務訂單動能延續，有效抵銷運動用品零售及批發業務銷售相對疲弱的不利影響。

寶成說明，鞋類製造業務持續作為上半年合併營收的核心動能，受惠於鞋類產品需求維持穩健態勢，出貨雙數與平均售價皆較去年同期提升，帶動鞋類業務營收較去年同期增加48.59億元，增幅5.8%，合併營業收入占比提升至68.6%。

運動用品零售及批發業務方面，寶成指出，雖然線上銷售依然穩健，但因主要營運地區消費信心低迷，造成實體門店客流不振，銷售動能進一步放緩，以致零售及批發業務營收較去年同期減少36.45億元，減幅8.3%，合併營業收入占比下降至31.1%。

寶成其他業務變動幅度不大，上半年合併營收占比略降至0.3%。

寶成解釋，儘管鞋類製造業務產能需求維持高位，但部分廠區產能利用率與均值有所差距，導致產能負載分布不均，且製造業務人力增加及各地薪資調漲也推升人工成本。

另一方面，寶成運動用品零售及批發業務也面臨產業折扣競爭加劇的壓力。寶成上半年合併營業毛利率由去年同期的24.6%降至23%，合併營業毛利298.58億元，較去年同期減少5.8%。

此外，寶成處分關聯企業淨利益較去年同期減少6.56億元等，上半年合併營業外淨收益為45.45億元，較去年同期減少27.15億元，減少37.4%。

寶成說明，今年以來受到對等關稅政策相關影響，全球經貿與金融環境不確定性升高，使消費動能趨於保守。面對外部環境的波動與挑戰，寶成工業對運動產業的發展前景保持正向。