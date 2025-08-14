快訊

中航上半年EPS 3.05元 寶成1.75元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

中航賣舊船，獲利吞補丸。中航（2612）第2季單季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；上半年稅後純益為6.02億元，年增93.5%，每股純益3.05元。

本業受惠於海岬型運價上揚，再加上中航第2季出售舊的船舶獲利挹注，推升上半年的獲利較去年同期急速攀升。

另外，正德昨日公告第2季獲利2.05億元，年增75%，每股純益0.64元；累計上半年獲利2.93億元，年增8.5%，每股純益達0.93元。該公司董事會並通過訂造5艘1.75萬噸多用途船，總造價以1.21億美元為上限（約新台幣36.3億元），預計2027年開始交船。

【記者宋健生／台中報導】全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布上半年合併財報，由於業外認列南山人壽轉投資收益大減近21億元，致稅後純益僅51.48億元、年減36.2%，每股純益1.75元。面對全球經貿環境不確定性升高，寶成仍強調，對運動產業發展前景保持正向。

寶成 每股純益

