快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮鋼上半年EPS 4.49元 訂單滿手

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

長榮鋼（2211）昨（13）日董事會通過財報，上半年營業收入75.1億元，營業毛利21.2億元，稅後純益18.7億元，年增47%，每股純益4.49元。

長榮鋼上半年期末總資產402億元，期末總負債103億元，期末歸屬於母公司業主權益265億元。法人表示，長榮鋼公司治理到位，目前公司在手訂單滿溢，能見度到明年下半年，中長期展望看俏。

長榮鋼指出，鋼構業務在都更、住宅大樓、危老重建及科技廠房持續推案下，市場仍維持穩定量能。另轉投資公司欣榮企業完成焚化爐主體整改工程，整廠處理量能及發電效率提升；水美工程新產線目前向主管機關申請營運許可中；榮鼎綠能已順利完成厭氧消化單元功能測試，並取得營運許可。

法人表示，長榮鋼當前累計在手訂單上達25萬公噸左右，年度鋼構接單與吊裝量都優於往年，營收獲利將同步成長，對前景樂觀看待。

長榮鋼除了增加營收、獲利外，持續多角化經營，包括儲能、厭氧發電、低溫槽等。其中儲能攸關碳費等政策，若可搭配工廠太陽能轉為成自發自用等，也能減少電費支出或減少碳排。

長榮鋼目前鋼構產業發展具有潛力，首先是AI發展熱絡，科技業建廠需求持續釋出，都更、商辦及住宅大樓開發推案助攻，鋼構市場短、中期景氣維持穩定發展。

都更 長榮鋼

延伸閱讀

機捷站體除鏽不只是塗漆 蘇俊賓透露桃捷公司新工法

郭智輝：綠能納入災防體系 補強儲能與微電網韌性

士電上半年獲利創同期次高 擬進軍澳洲太陽光電儲能

影／驚險一瞬間！聯結車載H型鋼構超出車尾快1倍掃落機車騎士 下場曝

相關新聞

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上...

長榮鋼上半年EPS 4.49元 訂單滿手

長榮鋼（2211）昨（13）日董事會通過財報，上半年營業收入75.1億元，營業毛利21.2億元，稅後純益18.7億元，年...

中航上半年EPS 3.05元 寶成1.75元

中航賣舊船，獲利吞補丸。中航（2612）第2季單季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；上半年稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。