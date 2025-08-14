聽新聞
長榮鋼上半年EPS 4.49元 訂單滿手
長榮鋼（2211）昨（13）日董事會通過財報，上半年營業收入75.1億元，營業毛利21.2億元，稅後純益18.7億元，年增47%，每股純益4.49元。
長榮鋼上半年期末總資產402億元，期末總負債103億元，期末歸屬於母公司業主權益265億元。法人表示，長榮鋼公司治理到位，目前公司在手訂單滿溢，能見度到明年下半年，中長期展望看俏。
長榮鋼指出，鋼構業務在都更、住宅大樓、危老重建及科技廠房持續推案下，市場仍維持穩定量能。另轉投資公司欣榮企業完成焚化爐主體整改工程，整廠處理量能及發電效率提升；水美工程新產線目前向主管機關申請營運許可中；榮鼎綠能已順利完成厭氧消化單元功能測試，並取得營運許可。
法人表示，長榮鋼當前累計在手訂單上達25萬公噸左右，年度鋼構接單與吊裝量都優於往年，營收獲利將同步成長，對前景樂觀看待。
長榮鋼除了增加營收、獲利外，持續多角化經營，包括儲能、厭氧發電、低溫槽等。其中儲能攸關碳費等政策，若可搭配工廠太陽能轉為成自發自用等，也能減少電費支出或減少碳排。
長榮鋼目前鋼構產業發展具有潛力，首先是AI發展熱絡，科技業建廠需求持續釋出，都更、商辦及住宅大樓開發推案助攻，鋼構市場短、中期景氣維持穩定發展。
