大陸需求放緩、美元貶值影響　美利達上半年每股賺2.72元

自行車大廠美利達工業今天公布上半年集團合併營收新台幣145.7億元，較去年同期減少3.9%；合併歸屬母公司稅後淨利8.1億元，每股稅後盈餘2.72元，較去年同期3.58元減少24%。

美利達表示，今年上半年營運穩定，母公司個體累計營收97.1億元，較去年同期成長19%，且歐美轉投資公司由虧轉盈；但獲利表現仍受中國市場需求放緩及美元貶值影響。

美利達說明，歐美需求回溫推動庫存去化、轉投資由虧轉盈，中國市場仍須審慎因應。過去一年，歐美市場持續處於庫存調整階段，整體銷售壓力較大。不過2025年上半年，子公司在歐洲主要市場的自行車銷售已陸續恢復成長，並由虧轉盈；美國市場雖受關稅政策不確定性影響，但新車款銷售亮眼，帶動轉投資公司獲利表現。

整體而言，美利達表示，歐美市場逐步回溫，舊庫存加速去化，有效優化庫存結構；中國市場方面，因公路車銷售趨緩影響整體業績表現，將持續強化庫存管理，靈活調整銷售策略，審慎應對市場變化，以確保營運穩健發展。

美利達表示，面對全球關稅新秩序，在政府積極協商下，台灣對美國20%的關稅水準，與全球其他主要自行車生產國家，如中國、日本、韓國、越南、柬埔寨相比，台灣具有完整高、中階自行車外銷供應鏈，仍占有相對外銷優勢。

美利達指出，美國市場占集團整體營收比重不高，影響有限，針對美方新宣布的20%關稅措拖，將依據市場變化，審慎調整營運策略，以維持國際競爭力。