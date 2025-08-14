快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

大豐電資產 納入比特幣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入長期儲備，配置比例不超過財報淨值10%。大豐電董事會也通過上半年財報，營收創同期新高，每股純益1.77元。

比特幣等虛擬貨幣近年在全球引發熱潮，大豐電指出，成立「數位資產委員會」，依循國際最佳治理標準並採取嚴格監督機制，落實比特幣及相關數位化資產配置，由大豐電董事戴永輝擔任召集人，組織成員納入風險管理、法務、資安及策略等核心部門，負責制定資產配置原則、風險控管機制及資訊揭露規範，確保全程符合法規要求並兼顧股東利益。

目前大豐電資本額15.85億元，現金及約當現金19.45億元，合併淨值44億元，大豐電規劃，購買比特幣使用公司可自由支配資金，配置比例不超過公司最近一期經會計師查核或核閱財報淨值10%。

大豐電表示，將比特幣納入長期資產，是迎接數位經濟浪潮重要一步，不影響現有營運資金與日常業務，秉持穩健優先原則，採取審慎、分階段策略，並依法令辦理即時且透明的資訊揭露。

大豐電第2季營收5.4億元，季增0.6%，年增1.3%，歸屬母公司業主淨利1.28億元，季減4.5%，年增2.4%，每股純益0.87元；累計上半年營收10.78億元，年增2.2%，歸屬母公司業主淨利2.62億元，年增4.8%，每股純益1.77元。

財報 比特幣

延伸閱讀

上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

貴州1局長用政府伺服器挖出327枚比特幣 夠買2000房

任何人都能變百萬富翁！富爸爸作者：設定好、忘記它「不敢相信致富如此輕鬆」

機構與企業買盤帶動 比特幣逼近歷史高點

相關新聞

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

長榮海運昨（13）日董事會通過上半年財報，受到美國對等關稅影響，第2季跟上半年獲利都不如去年同期；不過，第2季仍賺進半個...

潤泰新上半年EPS 1.72元 第2季年減68%

潤泰新昨（13）日公告，第2季稅後純益13.09億元，年減68.8％，每股稅後純益0.48元；今年上半年稅後純益46.8...

大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入...

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上...

長榮鋼上半年EPS 4.49元 訂單滿手

長榮鋼（2211）昨（13）日董事會通過財報，上半年營業收入75.1億元，營業毛利21.2億元，稅後純益18.7億元，年...

中航上半年EPS 3.05元 寶成1.75元

中航賣舊船，獲利吞補丸。中航（2612）第2季單季稅後純益為3.63億元，年增98%，每股純益1.84元；上半年稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。