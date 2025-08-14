大豐電資產 納入比特幣

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，啟動全新資產戰略布局，成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入長期儲備，配置比例不超過財報淨值10%。大豐電董事會也通過上半年財報，營收創同期新高，每股純益1.77元。

比特幣等虛擬貨幣近年在全球引發熱潮，大豐電指出，成立「數位資產委員會」，依循國際最佳治理標準並採取嚴格監督機制，落實比特幣及相關數位化資產配置，由大豐電董事戴永輝擔任召集人，組織成員納入風險管理、法務、資安及策略等核心部門，負責制定資產配置原則、風險控管機制及資訊揭露規範，確保全程符合法規要求並兼顧股東利益。

目前大豐電資本額15.85億元，現金及約當現金19.45億元，合併淨值44億元，大豐電規劃，購買比特幣使用公司可自由支配資金，配置比例不超過公司最近一期經會計師查核或核閱財報淨值10%。

大豐電表示，將比特幣納入長期資產，是迎接數位經濟浪潮重要一步，不影響現有營運資金與日常業務，秉持穩健優先原則，採取審慎、分階段策略，並依法令辦理即時且透明的資訊揭露。

大豐電第2季營收5.4億元，季增0.6%，年增1.3%，歸屬母公司業主淨利1.28億元，季減4.5%，年增2.4%，每股純益0.87元；累計上半年營收10.78億元，年增2.2%，歸屬母公司業主淨利2.62億元，年增4.8%，每股純益1.77元。