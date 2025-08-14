快訊

東元上半年EPS 1.23元 廣宇0.88元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

東元（1504）昨（13）日公告第2季稅後純益14.48億元，季增26.27％，年減12.03％，每股純益0.69元；上半年稅後純益25.96億元，年減7.48％，每股純益1.23元。

東元將於今（14）日召開法說會，市場聚焦上半年財報細節與展望，以及與鴻海換股結盟後的發展策略藍圖。

【記者蕭君暉／台北報導】廣宇（2328）昨（13）日公布第2季稅後純益2.43億元，季增13%，年減11.6%，每股純益0.46元；上半年稅後純益4.58億元，年增2.9%，每股純益0.88元。

廣宇正朝挖礦機與AI機器人發展。在挖礦機方面，美國新客戶已小量出貨，下半年貢獻度持續放大，看好挖礦機將是中期，即未來三年營收與獲利成長的基本盤。AI機器人方面，規劃併購歐洲軸向電機廠，預計第4季定案，相關布局預期2027年進入高速成長期，目標三年內營收跳升。

