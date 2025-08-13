中航財報／賣船挹注上半年獲利年增93% 每股純益3.05元
中航（2612）上半年繳出亮麗成績單，看好下半年散裝船回升效益，本業有望比上半年好。
第2季營收為12.19億元，年增8%，受惠於出售船舶挹注，稅後純益為3.63億元，年增98%，每股稅後純益1.84元；累計上半年營收為24.47億元，年增率14.18%，稅後純益為6.02億元，年增93.56%，每股稅後純益3.05元。
展望下半年散裝船市場，中航表示，目前市場供需相對平衡，大西洋區鐵礦砂出口需求不錯，預期十一月西非開始出口新鐵礦，大多看好9-11月現貨價格有望持續上揚。
法人分析，中國大陸的西藏大壩基礎建設開跑，美國對等關稅逐步底定，大陸對於原物料的需求轉強，全球散裝船的交易由清淡轉熱絡，運價已經連續大漲，以目前市場交易概況，再加上散裝船新船供應量不足，還有許多老舊船舶必須退出市場的壓力，散裝船下半年營運跟著看俏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言