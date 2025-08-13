中航財報／賣船挹注上半年獲利年增93% 每股純益3.05元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中航（2612）上半年繳出亮麗成績單，看好下半年散裝船回升效益，本業有望比上半年好。

第2季營收為12.19億元，年增8%，受惠於出售船舶挹注，稅後純益為3.63億元，年增98%，每股稅後純益1.84元；累計上半年營收為24.47億元，年增率14.18%，稅後純益為6.02億元，年增93.56%，每股稅後純益3.05元。

展望下半年散裝船市場，中航表示，目前市場供需相對平衡，大西洋區鐵礦砂出口需求不錯，預期十一月西非開始出口新鐵礦，大多看好9-11月現貨價格有望持續上揚。

法人分析，中國大陸的西藏大壩基礎建設開跑，美國對等關稅逐步底定，大陸對於原物料的需求轉強，全球散裝船的交易由清淡轉熱絡，運價已經連續大漲，以目前市場交易概況，再加上散裝船新船供應量不足，還有許多老舊船舶必須退出市場的壓力，散裝船下半年營運跟著看俏。

