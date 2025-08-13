三陽財報／上半年 EPS 3.06元、獲利24億元 核心事業推進下半年動能

國內車市低迷不振，車市銷售量年減14%，三陽工業（2206）逆勢突圍，13日公告第2季財報，單季合併營收達172.1億元，年減4.8%，毛利率21.78%，合併營業利益18.27億元，年減0.14%，稅後純益為11.93億元，年減7.04%，每股盈餘（EPS）1.51元。

累計上半年合併營收為322.97億元，年減7.45%，毛利率約21.49%，合併營業利益33.15億元，年減6%，稅後純益24.16億元，年減9.45%，每股盈餘（EPS）3.06元。

三陽分析上半年汽、機車銷售還是受到市場不佳拖累，機車仍舊穩住龍頭地位，然而整體營收較去年同期略有下滑；展望下半年公司核心事業維持穩健動能，並持續透過產品創新、品牌經營與市場布局，鞏固市占率與獲利基礎，在市場環境變動與挑戰中，三陽工業展現良好的抗風險能力，隨著關稅政策逐漸透明化，下半年汽、機車銷售有望撥雲見日，營運表現力拚較上半好。

其中，二輪事業方面，三陽機車 2025 年上半年繳出亮眼成績，以 44.2% 市占率穩坐全國第一，並於全國 Top 10 熱銷機種中囊括七席，產品組合涵蓋平價、運動與流行三大市場區隔，成功建立多元客群優勢。平價車款「迪爵車系」銷售 44,199 台穩居同級銷售冠軍；運動車款「SYM Jet SL+ 158」17,379 台稱霸市場；流行車款「SYM CLBCU 125」8,881 台蟬聯同級第一。

汽車事業方面，受高關稅政策不確定與經濟放緩影響，上半年台灣新車市場總銷量年減 14.4%。在逆風中，三陽工業代理的 HYUNDAI 汽車仍穩健發展，4 至 6 月連續三個月維持非豪華品牌市占第三名，上半年累計銷售 9,321 輛、市占率 4.7%。主要銷售動能來自 TUCSON L 油電混動車型在家庭市場的滲透，以及新世代 SUV MUFASA 以設計與配備優勢吸引年輕族群。

展望下半年，機車市場受惠於汰舊換新補助進入最後一年，全年銷量有望突破 80 萬台，公司將持續優化產品組合並強化通路推廣，以鞏固市占率與品牌領先地位。汽車市場方面，隨關稅政策逐步明朗化，整體買氣可望回升，年底旺季有機會帶動銷售成長。

南陽將聚焦三大市場主題推進成長動能：「都會純電」—百萬元內純電休旅 INSTER，預期推升電動車市場滲透率；「家庭旗艦」—CUSTIN MPV 導入 2.0T 動力升級版本，強化多口家庭與商務市場滲透；「戶外豪華」—全新三排 SUV SANTA FE CALLIGRAPHY，有助提升品牌價值與單車毛利率。公司整體營運策略將以穩健市占、提升獲利結構為核心，力求全年營收持平至小幅成長，並維持健康的財務體質。