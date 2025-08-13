快訊

海悅財報／上半年稅後純益5.42億元、年減62％ EPS 3.26元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
海悅總經理王俊傑。記者游智文／攝影
海悅（2348）13日公告財報，今年上半年營收32.46億元，年減17.65％，稅後純益5.42億元，年減62.86％，每股稅後純益3.26元。

海悅表示，美國4月祭出全球關稅政策，衝擊金融市場，進而影響消費者需求行為，且央行信用管制政策持續維持調控，使全台房市進入冷靜期，加上建商謹慎評估市況推案，不動產交易回歸個案表現。

海悅表示，雖營收未達規模經濟，與認列代銷建案跑單銷售獎金使營業成本增加，然公司嚴謹執行營業費用管理有成，得營業利益維持9億元，於業外損失（未實現評價／4月關稅戰影響）1.06億元。與第2季認列未分配盈餘加徵所得稅費用8,027萬元與特別股股息4,800萬元，使得上半年仍繳出獲利表現。

海悅表示，儘管全台各區域房市不動產交易趨緩，但仍有個案銷售不俗的表現，且近年將業務觸角延伸至不動產建設領域，今年上半年受惠投資興建的「擎天森林」建案挹注營收，子公司台中市北屯區「南悅豐映」建案，已於7月底取得使用執照，將於後續進行完工交屋作業，為公司增添成長動能。

展望未來，海悅表示，面對全球景氣循環，代銷、營建、轉投資收益多元布局，台中「南悅豐映」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」等建案將依完工交屋時程陸續貢獻營收，且代銷本業布局全台業績來源無虞，待建商新開建案推出逐漸靠攏買方市場期待之價格，使買賣雙方建立房價共識基礎下，隨著區域房市銷售展望佳，並持續與理念契合的建商參與重點都更活化案，以維持營運體質良善，中長期審慎樂觀。

海悅 建案 建商 房市 營收 關稅 財報 美國 股息 房價

