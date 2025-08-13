快訊

長榮財報／上半年 EPS 17.7元 獲利383億元、年減18.2%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運貨櫃輪。(路透)
長榮（2603）海運於13日董事會通過114年第2季財務報告，第2季每股盈餘(EPS)5.06元，上半年每股盈餘(EPS)17.7元。

第2季單季合併營收864.84億元，較去年同期減少198.45億(年減18.66％) ，稅後純益 109.58億元，較去年同期減少185.01億(年減62.8%)，營業毛利率21.61%，每股盈餘(EPS)5.06元。

累計上半年合併營收1,964.55億元，較去年同期增加14.87億元(年增0.76%)，稅後純益383.16億元，較去年同期減少85.25億元(年減18.2%)，營業毛利率26.46%，每股盈餘(EPS)17.7元。

2025年上半年因地緣政治，主要航商仍維持繞行非洲好望角之營運策略，加上歐洲樞紐港口壅塞，有效運能收縮，對歐線價格形成支撐；美線因美國關稅致使價量波動較大，且新台幣大幅升值，故本季營收整體而言較上一季有所下滑。展望未來，隨美國對各國關稅陸續底定及中美暫緩關稅90天，航運需求有望提升。

長榮海運將審慎應對國際政經及供應鏈變化，視情勢及客戶需求持續優化航線及艙位配置，並強化風險控管，穩步推進中長期策略，與利害關係人協同創造兼顧營運績效及永續責任的長期價值。

EPS 營收 航線 美國 關稅 毛利率 新台幣 長榮海運

