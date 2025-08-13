快訊

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

大豐電財報／上半年每股純益1.77元 小金雞大大寬頻將掛牌

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
大豐電董事長張銘志。記者黃晶琳／攝影
大豐電董事長張銘志。記者黃晶琳／攝影

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）在強勁的寬頻業務帶動下，逆勢繳出亮眼成績單，上半年營收創同期新高，每股純益1.77元。

大豐電第2季營收5.4億元，較上季微幅成長0.6%，年增1.3%，營業利益1.58億元，與上季相當，年增9%，歸屬母公司業主淨利1.28億元，季減4.5%，年增2.4%，每股純益0.87元。

累計大豐電上半年營收10.78億元，年增2.2%，營業利益3.16億元，年增7.1%，歸屬母公司業主淨利2.62億元，年增4.8%，每股純益1.77元。

大豐電表示今年上半年寬頻收入貢獻達 4.4 億元，占合併營收 40.7%，較去年同期大幅成長 12.8%，顯示公司成功轉型並深化數位服務的策略已見成效。

有線電視產業面，據NCC調查結果顯示，台灣有線電視總戶數持續衰退，但寬頻業務方面，各方業者都在搶攻市占，今年第1季行政戶數約971萬戶，寬頻戶數卻已達699萬戶，其中中華電（2412）仍保有六成規模，但有線電視業者的市占已達35%，寬頻客戶數穩定成長中。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視的戶數遞減影響成因很多，非單一上下游業者可改變，但大豐電會持續力守，並發掘新穎的頻道供觀眾收視，留住一戶是一戶。

張銘志強調，寬頻業務絕對是大豐電重中之重，今年上半年大豐經營區內「大大寬頻」的總戶數已達 17.9萬戶，淨增超過5,000戶。其中，寬頻單裝戶的成長尤為亮眼，占新申辦寬頻客戶的43%，較去年同期成長12%，持續創新與深化服務，才能贏得消費者的青睞，上半年的成績證明大豐電對於寬頻領域的深耕策略奏效。

大大寬頻服務的市場吸引力驅動大豐電經營區內寬頻滲透率高達82%，遠超產業平均水準，大豐電表示，凸顯克服傳統有線電視業者面臨的經營區域碎片化、傳統傳輸架構限制等瓶頸上，取得的顯著成果。

此外，面對 AI 產業發展與資料中心流量暴增的趨勢，大豐電認為，寬頻網路的「最後一哩路」至關重要，為提升服務品質，將持續投資網路建設，提供更穩定、高速的傳輸品質。

大豐電總經理劉登榮指出，寬頻服務已成為大豐電最重要的成長引擎，持續優化網路架構，成為全台唯一100% GPON架構、FTTH光纖到戶提供上下行對稱頻寬的業者。今年也預計推出新款無卡機上盒，內建NetflixOTT影音服務，鞏固客戶關係並提升影音娛樂體驗。

此外，大豐電表示，子公司大大寬頻的首次公開發行（IPO）計畫正穩步推進，實收資本額已自1億元擴增至5億元，並於7月以每股45元辦理現金增資，共計募集18億元，目前籌辦第二次增資中。

張銘志說明，成功募資，將為大大寬頻帶來充裕的營運資金，加速其在寬頻市場的布局與發展，同時也為大豐電整體營運版圖增添強勁動能，未來發展指日可待。

AI OTT NCC 營收 增資 光纖 Netflix 機上盒 有線電視 每股純益

延伸閱讀

上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

全民權證／中磊 押逾六個月

7藍委罷免案 公辦電視說明會8月13日起登場

南桃園有線電視今早突下架4頻道 桃市府要求補償收視戶

相關新聞

大豐電財報／上半年每股純益1.77元 小金雞大大寬頻將掛牌

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）在強勁的寬頻業務帶動下，逆勢繳出亮眼成績單，上半年營收創同期新高，每股純益1.77元...

雲豹能源財報／第2季每股賺3.83元 年增245%

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）13日召開董事會，決議通過2025年第2季財務報告。第2季合併營收為新台...

亞力財報／第2季 EPS 0.71元 在手訂單破百億元、下半年看好

亞力（1514）13日公告財報，第2季稅後純益1.88億元，年減5.3%，每股稅後純益0.71元；今年上半年稅後純益3....

聯嘉財報／第2季由盈轉虧 匯損衝擊上半年每股虧損0.38元

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）12日公布第2季財報，第2季稅後淨損1.11億元，相較第1季稅後純益3,179萬元，由...

保瑞匯率避險設海外子公司

保瑞（6472）昨（12）日召開法說會，公司表示，為了降低匯率造成的財報波動，保瑞董事會已8月8日通過新設立100%子公...

中鼎美國業主重整計劃生效

中鼎（9933）昨（12）日公告，子公司中鼎美國所承攬之BKRF再生柴油工程，其業主BKRF之母公司GCEH，於美國時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。