大豐電財報／上半年每股純益1.77元 小金雞大大寬頻將掛牌

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）在強勁的寬頻業務帶動下，逆勢繳出亮眼成績單，上半年營收創同期新高，每股純益1.77元。

大豐電第2季營收5.4億元，較上季微幅成長0.6%，年增1.3%，營業利益1.58億元，與上季相當，年增9%，歸屬母公司業主淨利1.28億元，季減4.5%，年增2.4%，每股純益0.87元。

累計大豐電上半年營收10.78億元，年增2.2%，營業利益3.16億元，年增7.1%，歸屬母公司業主淨利2.62億元，年增4.8%，每股純益1.77元。

大豐電表示今年上半年寬頻收入貢獻達 4.4 億元，占合併營收 40.7%，較去年同期大幅成長 12.8%，顯示公司成功轉型並深化數位服務的策略已見成效。

有線電視產業面，據NCC調查結果顯示，台灣有線電視總戶數持續衰退，但寬頻業務方面，各方業者都在搶攻市占，今年第1季行政戶數約971萬戶，寬頻戶數卻已達699萬戶，其中中華電（2412）仍保有六成規模，但有線電視業者的市占已達35%，寬頻客戶數穩定成長中。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視的戶數遞減影響成因很多，非單一上下游業者可改變，但大豐電會持續力守，並發掘新穎的頻道供觀眾收視，留住一戶是一戶。

張銘志強調，寬頻業務絕對是大豐電重中之重，今年上半年大豐經營區內「大大寬頻」的總戶數已達 17.9萬戶，淨增超過5,000戶。其中，寬頻單裝戶的成長尤為亮眼，占新申辦寬頻客戶的43%，較去年同期成長12%，持續創新與深化服務，才能贏得消費者的青睞，上半年的成績證明大豐電對於寬頻領域的深耕策略奏效。

大大寬頻服務的市場吸引力驅動大豐電經營區內寬頻滲透率高達82%，遠超產業平均水準，大豐電表示，凸顯克服傳統有線電視業者面臨的經營區域碎片化、傳統傳輸架構限制等瓶頸上，取得的顯著成果。

此外，面對 AI 產業發展與資料中心流量暴增的趨勢，大豐電認為，寬頻網路的「最後一哩路」至關重要，為提升服務品質，將持續投資網路建設，提供更穩定、高速的傳輸品質。

大豐電總經理劉登榮指出，寬頻服務已成為大豐電最重要的成長引擎，持續優化網路架構，成為全台唯一100% GPON架構、FTTH光纖到戶提供上下行對稱頻寬的業者。今年也預計推出新款無卡機上盒，內建Netflix等OTT影音服務，鞏固客戶關係並提升影音娛樂體驗。

此外，大豐電表示，子公司大大寬頻的首次公開發行（IPO）計畫正穩步推進，實收資本額已自1億元擴增至5億元，並於7月以每股45元辦理現金增資，共計募集18億元，目前籌辦第二次增資中。

張銘志說明，成功募資，將為大大寬頻帶來充裕的營運資金，加速其在寬頻市場的布局與發展，同時也為大豐電整體營運版圖增添強勁動能，未來發展指日可待。