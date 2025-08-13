快訊

雲豹能源財報／第2季每股賺3.83元 年增245%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片
國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）13日召開董事會，決議通過2025年第2季財務報告。第2季合併營收新台幣25.9億元，年增156%；在儲能案場工程營收認列高速成長，及風電相關投資獲利挹注下，第2季歸屬母公司淨利為新台幣5.22億元，年增290%，獲利創下歷史次高，第2季每股盈餘（EPS） 3.83元，年增245%。

第2季營收以工程收入最為亮眼，合計16.9億元，年增172%，占營收比重65%，主要來自儲能案場工程營收認列收入之挹注，同時水處理工程營收亦大幅成長，年增62%；其次為發售電收入，受惠於太陽光電穩健發電與綠電轉供量持續攀升下，第2季發售電收入為6.9億，年增164%，占營收比重27%，為營收結構增添穩健多元的獲利來源。

綜觀上半年，雲豹能源在儲能工程與綠電交易領域發揮強勁營運韌性與成長動能，上半年合併營收為新台幣35.9億元，其中工程收入為20.4億元，占比56.8%，其次為發售電收入達10.9億元，占比30.5%。

雲豹能源總經理趙書閔表示，上半年雲豹能源在儲能及綠電事業持續突破，加上布局循環經濟，奠定多元且具韌性的成長基礎。展望下半年，將積極推進光電專案，並加速海外市場布局，持續提升集團營收穩定性及國際市場地位，開啟未來三年高成長元年的穩健起跑線。

儲能業務方面，旗下台普威能源與錸寶科技合作推進60MW／205.6MWh大型儲能案場，工程總金額達新台幣30億元，預計2026年上半年商轉。此外，海外市場如日本多處儲能案場已於今年動工，將成為下半年營運推力。

綠電交易方面，子公司天能綠電（7842）興櫃後持續強化平台競爭力與轉供動能，今年轉供目標上調至4.3億度，較2024年1.8億度倍數成長。依據經濟部能源署 2025年售電月報統計，天能綠電上半年以1.9億度交易量穩居國內民營售電業第一，龍頭領先地位持續擴大。

雲豹能源將持續以創新、韌性與前瞻策略，推動再生能源與循環經濟加速發展，為台灣及亞洲市場低碳轉型貢獻長期力量。

EPS 營收 風電 新台幣 天能綠電 雲豹能源 太陽光電 再生能源

