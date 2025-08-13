快訊

亞力財報／第2季 EPS 0.71元 在手訂單破百億元、下半年看好

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

亞力（1514）13日公告財報，第2季稅後純益1.88億元，年減5.3%，每股稅後純益0.71元；今年上半年稅後純益3.49億元，年減17.6%，每股稅後純益1.32元。

亞力指出，第2季獲利較去年減少主要是因本期營業外收益減少約6,900萬元所致，不過在配合政府政策下，本業動能無虞，且今年以來台電銷貨創同期新高。

亞力目前在手訂單超過百億元，訂單能見度至少3到4年，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高；另半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，下半年營運仍持續看好。

訂單上，亞力表示，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元、海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元，另電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上，未來台電強韌電網之加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設之新建及汰舊換新、AI/IDC機房之興建及綠能工程專案也都有許多商機。

法人指出，亞力在手訂單達百億元，且受惠市場動能強勁，有持續成長的趨勢，預期今年營收目標成長雙位數以上，營收可望再創歷史新高。

台電 半導體

相關新聞

聯嘉財報／第2季由盈轉虧 匯損衝擊上半年每股虧損0.38元

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）12日公布第2季財報，第2季稅後淨損1.11億元，相較第1季稅後純益3,179萬元，由...

保瑞匯率避險設海外子公司

保瑞（6472）昨（12）日召開法說會，公司表示，為了降低匯率造成的財報波動，保瑞董事會已8月8日通過新設立100%子公...

中鼎美國業主重整計劃生效

中鼎（9933）昨（12）日公告，子公司中鼎美國所承攬之BKRF再生柴油工程，其業主BKRF之母公司GCEH，於美國時間...

陽明上半年EPS 2.51元 大幅減少

陽明昨（12）日董事會通過財報，今年第2季稅後純益9.85億元，年減92%，每股純益0.28元。累計上半年稅後純益87....

長榮航2025年上半年 EPS 2.34元 健喬0.87元

長榮航（2618）昨（12）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益約66.9億元，年減14%，每股純益（EPS）1.24 ...

