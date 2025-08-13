亞力財報／第2季 EPS 0.71元 在手訂單破百億元、下半年看好

亞力（1514）13日公告財報，第2季稅後純益1.88億元，年減5.3%，每股稅後純益0.71元；今年上半年稅後純益3.49億元，年減17.6%，每股稅後純益1.32元。

亞力指出，第2季獲利較去年減少主要是因本期營業外收益減少約6,900萬元所致，不過在配合政府政策下，本業動能無虞，且今年以來台電銷貨創同期新高。

亞力目前在手訂單超過百億元，訂單能見度至少3到4年，亞力表示，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高；另半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，下半年營運仍持續看好。

訂單上，亞力表示，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元、海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元，另電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上，未來台電強韌電網之加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設之新建及汰舊換新、AI/IDC機房之興建及綠能工程專案也都有許多商機。

法人指出，亞力在手訂單達百億元，且受惠市場動能強勁，有持續成長的趨勢，預期今年營收目標成長雙位數以上，營收可望再創歷史新高。