聯嘉財報／第2季由盈轉虧 匯損衝擊上半年每股虧損0.38元
LED車燈模組大廠聯嘉（6288）12日公布第2季財報，第2季稅後淨損1.11億元，相較第1季稅後純益3,179萬元，由盈轉虧，每股虧損0.53元。上半年累計稅後淨損7,895萬元，相較去年上半年稅後淨利7,472萬元，同樣由盈轉虧，每股虧損0.38元，表現不如預期。
聯嘉表示，第2季轉虧主因是新台幣急速升值導致的匯兌損失，儘管台灣與東莞廠區稼動率幾乎滿載、密西根廠也因轉單而提升，營收表現穩健，但匯損仍超乎預期。
聯嘉指出，關稅成本已在第一時間與客戶談妥由對方吸收，但匯率波動是始料未及的挑戰。公司已採取匯差避險及處分選擇權等措施因應，並持續密切觀察匯率走勢。
聯嘉今年上半年營收27.72億元，年減0.99%；毛利率為14.71%，也略低於去年同期的15.53%。營益率則由去年同期的0.86%降至0.78%。
展望下半年，聯嘉表示，未來墨西哥將成為集團最大生產基地，主要市場則為美國（占比達85%-90%），因此公司特別關注美、墨之間的關稅政策，擔憂關稅若提高將推升美國車廠的製造成本，進而影響消費者購車意願。
在多角化布局方面，聯嘉今年啟動組織架構重整，將於8月15日終止上市，並由新成立的聯嘉光電投控（3717）上市取代，為推動多元事業體發展，並強化資源整合。同時，公司跨足的極致餐飲集團旗下餐廳來客數持續成長，預計一個月後可達損益兩平，並開始獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言