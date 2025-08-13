快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聯嘉財報／第2季由盈轉虧 匯損衝擊上半年每股虧損0.38元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
聯嘉竹南總部。記者籃珮禎攝影
聯嘉竹南總部。記者籃珮禎攝影

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）12日公布第2季財報，第2季稅後淨損1.11億元，相較第1季稅後純益3,179萬元，由盈轉虧，每股虧損0.53元。上半年累計稅後淨損7,895萬元，相較去年上半年稅後淨利7,472萬元，同樣由盈轉虧，每股虧損0.38元，表現不如預期。

聯嘉表示，第2季轉虧主因是新台幣急速升值導致的匯兌損失，儘管台灣與東莞廠區稼動率幾乎滿載、密西根廠也因轉單而提升，營收表現穩健，但匯損仍超乎預期。

聯嘉指出，關稅成本已在第一時間與客戶談妥由對方吸收，但匯率波動是始料未及的挑戰。公司已採取匯差避險及處分選擇權等措施因應，並持續密切觀察匯率走勢。

聯嘉今年上半年營收27.72億元，年減0.99%；毛利率為14.71%，也略低於去年同期的15.53%。營益率則由去年同期的0.86%降至0.78%。

展望下半年，聯嘉表示，未來墨西哥將成為集團最大生產基地，主要市場則為美國（占比達85%-90%），因此公司特別關注美、墨之間的關稅政策，擔憂關稅若提高將推升美國車廠的製造成本，進而影響消費者購車意願。

在多角化布局方面，聯嘉今年啟動組織架構重整，將於8月15日終止上市，並由新成立的聯嘉光電投控（3717）上市取代，為推動多元事業體發展，並強化資源整合。同時，公司跨足的極致餐飲集團旗下餐廳來客數持續成長，預計一個月後可達損益兩平，並開始獲利。

關稅 美國 匯率

延伸閱讀

對等關稅衝擊 工總建議緩徵碳費 環境部：碳費制度如期上路

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

吳東昇談現況.…黑貓闖禍 白貓遭殃

相關新聞

聯嘉財報／第2季由盈轉虧 匯損衝擊上半年每股虧損0.38元

LED車燈模組大廠聯嘉（6288）12日公布第2季財報，第2季稅後淨損1.11億元，相較第1季稅後純益3,179萬元，由...

保瑞匯率避險設海外子公司

保瑞（6472）昨（12）日召開法說會，公司表示，為了降低匯率造成的財報波動，保瑞董事會已8月8日通過新設立100%子公...

中鼎美國業主重整計劃生效

中鼎（9933）昨（12）日公告，子公司中鼎美國所承攬之BKRF再生柴油工程，其業主BKRF之母公司GCEH，於美國時間...

陽明上半年EPS 2.51元 大幅減少

陽明昨（12）日董事會通過財報，今年第2季稅後純益9.85億元，年減92%，每股純益0.28元。累計上半年稅後純益87....

長榮航2025年上半年 EPS 2.34元 健喬0.87元

長榮航（2618）昨（12）日公布上半年財報，第2季單季稅後純益約66.9億元，年減14%，每股純益（EPS）1.24 ...

華建2025年上半年 EPS 1.25元 長虹0.96元

營建族群華建（2530）、長虹昨（12）日公告第2季財報，華建在交屋認列下，第2季稅後純益10.34億元，年增100.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。