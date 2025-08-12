雷虎財報／上半年EPS 0.7元 賺贏去年全年的0.5元

無人機大廠雷虎科技（8033）12日公布上半年合併財報，合併營收7.54億元，稅後純益1.05億元、年增45.8%，每股稅後純益0.7元，不但賺贏去年全年的0.5元，且為近18年來同期獲利新高。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨，帶動公司無人載具及新產品出貨，也為第2季及未來營運挹注新成長動能。

雷虎科技自結7月合併營收1.31億元、年增35%，累計前七月合併營收8.80億元、年增20.3%，創歷年同期新高。

雷虎科技近幾年積極研發無人載具，全力爭取軍工訂單商機。其中，自製的「海鯊號」攻擊型無人艇，剛參加中山科學研究院「快奇專案」測試，受到矚目；自殺型無人機及相關零組件，已自6月起正式出貨，為營運挹注新成長動能。

另一方面，雷虎科技也與美國Auterion公司簽署合作備忘錄，將Auterion先進人工智慧（AI）及整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，預期將可大幅提升無人載具運算能力及市場競爭力。

雷虎科技稍早表態，將參與台積電（2330）無人機隊招商競標，雷虎科技強調，公司具備技術能力與實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢，以減少人力需求，提高設備安全，同時也為產業帶來創新。

雷虎科技董事會今天也決議通過，將與美國俄亥俄州廠商合作投資案。