快訊

通膨數據溫和 美股早盤三大指數開高、道瓊漲逾400點

雷虎財報／上半年EPS 0.7元 賺贏去年全年的0.5元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

無人機大廠雷虎科技（8033）12日公布上半年合併財報，合併營收7.54億元，稅後純益1.05億元、年增45.8%，每股稅後純益0.7元，不但賺贏去年全年的0.5元，且為近18年來同期獲利新高。

雷虎科技表示，100%自製MIT的自殺型無人機FPV及相關零組件訂單，自第2季起陸續交貨，帶動公司無人載具及新產品出貨，也為第2季及未來營運挹注新成長動能。

雷虎科技自結7月合併營收1.31億元、年增35%，累計前七月合併營收8.80億元、年增20.3%，創歷年同期新高。

雷虎科技近幾年積極研發無人載具，全力爭取軍工訂單商機。其中，自製的「海鯊號」攻擊型無人艇，剛參加中山科學研究院「快奇專案」測試，受到矚目；自殺型無人機及相關零組件，已自6月起正式出貨，為營運挹注新成長動能。

另一方面，雷虎科技也與美國Auterion公司簽署合作備忘錄，將Auterion先進人工智慧（AI）及整體解決方案，整合至雷虎全系列無人載具，涵蓋空中、陸地及海上應用，預期將可大幅提升無人載具運算能力及市場競爭力。

雷虎科技稍早表態，將參與台積電（2330）無人機隊招商競標，雷虎科技強調，公司具備技術能力與實際績效，可協助台積電導入無人機於半導體廠房巡檢，以減少人力需求，提高設備安全，同時也為產業帶來創新。

雷虎科技董事會今天也決議通過，將與美國俄亥俄州廠商合作投資案。

無人機 雷虎科技

延伸閱讀

新纖打造北部最大無人機中心 預計2027年5月完工

影／飛到上方喊到你離開 颱風逼近中部海巡派出無人機

萬海第2季 EPS 0.38元

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

相關新聞

八方雲集財報／最強上半年！每股大賺5.81元 預計將配息4元

八方雲集（2753）12日董事會通過半年報，上半年合併營收42.85億元，年成長11.53%，稅後純益3.88億元，年增...

台泥8月13日起暫停交易 外界臆測與三元能源廠火災後續相關

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

森崴能源8月13日起暫停交易 重訊待宣布

臺灣證券交易所12日公告，森崴能源（6806）因有重大訊息待公布，森崴能源上市普通股自8月13日起暫停交易。森崴能源將於...

重訊待宣布 台泥8月13日起暫停交易

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

中興電財報／第2季EPS 1.9元 創同期新高

中興電（1513）12日公告，第2季稅後純益9.41億元、年增4.9％，每股稅後純益1.9元，單季獲利創下歷史同期新高；...

長榮航財報／上半年每股盈餘2.34元 獲利126億元

長榮航（2618）12日公布上半年財報，第2季合併總營收553.7億萬元，較去年同期減少0.1%，本期淨利為69.51億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。