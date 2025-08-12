八方雲集財報／上半年寫歷史最佳成績單 EPS達5.81元、配息4元

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事會通過2025年第2季財報，第2季合併營收達21.08億元，年增率10.12%，續創歷史同期新高；累計上半年合併營收達42.85億元，較去年同期大幅成長11.53%，繳出史上最佳上半年成績單，上半年稅後純益3.88億元，年增31.08%，上半年每股盈餘5.81元，董事會決議配發每股現金股利4元。

第2季合併營收21.08億元創歷史同期新高，稅後純益1.93億元，第2季EPS達2.89元，主要受惠於台灣市場「汰弱留強」的展店策略持續發威，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨成長36家，資源集中效益顯現。

而美國市場加速拓展，截至7月底美國店數已達12家，第12家門市已於南加州阿卡迪亞完成開設，較去年同期9家大幅成長33.3%，集團全球總店數達1,370家，其中台灣1,280家、香港78家、美國12家，多品牌多店數協同效應帶動整體營運效益明顯提升。

美國最新祭出對等關稅20%、半導體關稅100%等貿易政策，加速台廠海外布局腳步，其中像是環球晶（6488）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，都已在德州設廠布局，整個德州科技聚落儼然成形。

八方雲集集團表示，德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，隨著眾多台灣科技企業在德州落地深耕，當地台商科技聚落日趨成熟，對於同樣來自台灣的正宗台灣味將可以滿足熟悉的餐飲需求，無疑是為集團在德州的布局策略帶來絕佳契機。

八方雲集已於今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在今年底前同步開幕，目前美國還有7家門市已完成簽約，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，都將配合各州法令要求，逐步完成展店計畫，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於更多海外市場的快速複製。

展望未來，八方雲集將持續聚焦四大成長策略，包括持續執行汰弱留強的品牌優化策略，確保每家門店發揮最大營運效益；積極推動商品創新研發，開發高毛利新品如梁師傅排骨麵、古早味排骨、美味小菜滷味等，增加消費者點餐組合上的變化；強化數位化服務機制，「八方點」線上點餐系統已能提升消費者快速點餐的用餐體驗；以及積極推進國際市場拓展，將美國加州、德州視為雙核心據點，並且不排除拓展至其他州別甚至其他國家市場，透過標準化複製達到規模經濟效果，尤其在今年第4季就可以看到德州布局的落地運作，審慎樂觀看到未來績效目標的達成。