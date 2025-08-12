永道財報／上半年獲利1.56億元 EPS 2.09元
永道-KY （6863）董事會12日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收20.68億元，年減0.2%。毛利率29.03%，年減6.04個百分點。稅後純益1.56億元，年減62.3%；每股稅後純益2.09元。
受匯損影響，RFID電子標籤廠永道今年第2季合併營收9.23億元，季減19.4%，年減21.1%。毛利率28.45%，分別季減1.05及年減6.11個百分點。稅後純損3,240.5萬元，較上季及去年同期均由盈轉虧；EPS為-0.43元。
永道展望2025年，大環境雖有關稅不確定因素，及匯率影響獲利表現，但是永道仍按既定計畫擴產，越南新廠將於今年第3季開幕；擴大美國市場布局作業，也可望於下半年完成。整體而言，在新廠加入營運的挹注下，今年業績可望維持成長。
永道深耕服務、零售、物流等產業，客戶涵括Uniqlo、Walmart、Decathlon、Unilver與東方航空等國內外企業，已開發出柔性抗金屬標籤等適用於醫療、化妝品、珠寶等新型零售應用，並在永續低碳標籤材料等進行研發創新，全球營運布局考量下，除既有的大陸廠與台灣廠外，越南興安省新廠建設計畫按時程推進，總投資額約新臺幣20億元，第3季將落成成量產，全球年產能將突破百億枚RFID。
永道今年前七個月累計合併營收23.3億元，年減3.8%。今天股價下跌2元，成交量227張，收147.5元，呈連三跌走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言