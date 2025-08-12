永道財報／上半年獲利1.56億元 EPS 2.09元

永道-KY （6863）董事會12日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收20.68億元，年減0.2%。毛利率29.03%，年減6.04個百分點。稅後純益1.56億元，年減62.3%；每股稅後純益2.09元。

受匯損影響，RFID電子標籤廠永道今年第2季合併營收9.23億元，季減19.4%，年減21.1%。毛利率28.45%，分別季減1.05及年減6.11個百分點。稅後純損3,240.5萬元，較上季及去年同期均由盈轉虧；EPS為-0.43元。

永道展望2025年，大環境雖有關稅不確定因素，及匯率影響獲利表現，但是永道仍按既定計畫擴產，越南新廠將於今年第3季開幕；擴大美國市場布局作業，也可望於下半年完成。整體而言，在新廠加入營運的挹注下，今年業績可望維持成長。

永道深耕服務、零售、物流等產業，客戶涵括Uniqlo、Walmart、Decathlon、Unilver與東方航空等國內外企業，已開發出柔性抗金屬標籤等適用於醫療、化妝品、珠寶等新型零售應用，並在永續低碳標籤材料等進行研發創新，全球營運布局考量下，除既有的大陸廠與台灣廠外，越南興安省新廠建設計畫按時程推進，總投資額約新臺幣20億元，第3季將落成成量產，全球年產能將突破百億枚RFID。

永道今年前七個月累計合併營收23.3億元，年減3.8%。今天股價下跌2元，成交量227張，收147.5元，呈連三跌走勢。