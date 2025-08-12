快訊

整理包／穿心颱楊柳進逼！9縣市明日停班停課 各地颱風假資訊看這裡

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

恆春居民支持核三延役 郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

聽新聞
0:00 / 0:00

八方雲集財報／最強上半年！每股大賺5.81元 預計將配息4元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照
八方雲集。示意圖／聯合報系資料照

八方雲集（2753）12日董事會通過半年報，上半年合併營收42.85億元，年成長11.53%，稅後純益3.88億元，年增31.08%，每股盈餘5.81元，創下歷史最佳上半年業績表現紀錄。董事會並決議配發每股現金股利4元，配發率近七成。

八方雲集第2季營運表現亮眼，單季稅後純益1.93億元，每股純益2.89元。公司表示，主要受惠於台灣市場「汰弱留強」的展店策略持續發威，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌對比去年同期淨成長36家，資源集中效益顯現。

而美國市場加速拓展，截至7月底美國店數已達12家，第12家門市已於南加州阿卡迪亞完成開設，較去年同期9家大幅成長33.3%，集團全球總店數達1,370家，其中台灣1,280家、香港78家、美國12家，多品牌多店數協同效應帶動整體營運效益明顯提升。

美國最新祭出對等關稅20%、半導體關稅100%等貿易政策，加速台廠海外布局腳步，其中像是環球晶（6488）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，都已在德州設廠布局，整個德州科技聚落儼然成形，八方雲集表示，德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，隨著眾多台灣科技企業在德州落地深耕，當地台商科技聚落日趨成熟，對於同樣來自台灣的正宗台灣味將可以滿足熟悉的餐飲需求，無疑是為集團在德州的布局策略帶來絕佳契機。

八方雲集已於今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在今年底前同步開幕，目前美國還有7家門市已完成簽約，包括北加州2家、南加州2家及德州3家，都將配合各州法令要求，逐步完成展店計畫，未來加州與德州雙核心布局成熟化後，將有利於更多海外市場的快速複製。

展望未來，八方雲集將持續聚焦四大成長策略，包括持續執行汰弱留強的品牌優化策略，確保每家門店發揮最大營運效益；積極推動商品創新研發，開發高毛利新品如梁師傅排骨麵、古早味排骨、美味小菜滷味等，增加消費者點餐組合上的變化；強化數位化服務機制，「八方點」線上點餐系統已能提升消費者快速點餐的用餐體驗；以及積極推進國際市場拓展，將美國加州、德州視為雙核心據點，並且不排除拓展至其他州別甚至其他國家市場，透過標準化複製達到規模經濟效果，尤其在今年第4季就可以看到德州布局的落地運作，審慎樂觀看到未來績效目標的達成。

配息 財報 八方雲集

延伸閱讀

美國霸權下台灣如何生存？吳玉山：講話像民主黨恐讓川普反感

美國德州賣場槍擊案2成人1兒童喪命 槍手已遭逮捕

鴻海、緯創 四檔紅不讓

川普派兵洛杉磯遭加州控告違法 法院展開劃時代審理

相關新聞

八方雲集財報／最強上半年！每股大賺5.81元 預計將配息4元

八方雲集（2753）12日董事會通過半年報，上半年合併營收42.85億元，年成長11.53%，稅後純益3.88億元，年增...

森崴能源8月13日起暫停交易 重訊待宣布

臺灣證券交易所12日公告，森崴能源（6806）因有重大訊息待公布，森崴能源上市普通股自8月13日起暫停交易。森崴能源將於...

台泥8月13日起暫停交易 外界臆測與三元能源廠火災後續相關

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

重訊待宣布 台泥8月13日起暫停交易

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

中興電財報／第2季EPS 1.9元 創同期新高

中興電（1513）12日公告，第2季稅後純益9.41億元、年增4.9％，每股稅後純益1.9元，單季獲利創下歷史同期新高；...

長榮航財報／上半年每股盈餘2.34元 獲利126億元

長榮航（2618）12日公布上半年財報，第2季合併總營收553.7億萬元，較去年同期減少0.1%，本期淨利為69.51億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。