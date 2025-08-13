車市寒冬 和泰車第2季營收年驟減32%

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車（2207）昨（12）日公告半年報，單季稅後純益39.6億元，年減32.5%，每股純益（EPS）7.1元；上半年稅後純益82.6億元，年減29.8%，EPS 14.83元。主因車市不景氣加上轉投資成果也不理想，而影響獲利。

今年第2季車市受到調降汽車進口關稅與貨物稅議題影響，市場充滿不確定性，買氣嚴重受到影響，大部分的消費者採取觀望態度，等待政府政策確定才願意購車，影響所及幾乎所有車廠的營收與獲利都遭遇重創。

目前已公布第2季財報的車廠中，裕隆、中華、裕日車、汎德永業等都因為整體車市緩購氛圍影響，營收獲利都是衰退局面。

和泰車挾強大的產品力與促銷，在關稅與貨物稅議題下，營收仍然受到近二成影響，上半年的合併營收1,376.08億元，年減1.5%，累計合併營收創歷年同期次高，這也是今年2月之後，累計營收首次轉為衰退。

和泰車指出，上半年合併稅前盈餘較去年上半年減少38億元。主要是今年上半年汽車總市場較去年同期衰退，但和泰推出促銷活動以提振買氣，致TOYOTA及LEXUS登錄台數較去年同期增加2%，本業獲利與去年同期約當。

營收 車市 和泰車

