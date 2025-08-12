關貿網路上半年營收年增9.1% 創歷史新高

關貿網路今天召開法說會，公布今年上半年合併營收達新台幣12.47億元，年增9.1%，創歷史新高；每股稅後盈餘（EPS）達1.81元，年增率達14%。關貿網路指出，因應數位轉型、公共服務升級與永續發展等趨勢，關貿聚焦AIoT、資安、自有產品整合解決方案等3大核心領域，作為驅動未來成長的新動能。

關貿網路今天召開法說會，向投資人報告上半年業務進展與營運成果。

關貿網路說明，在ASP核心應用服務方面，公司持續優化多項智慧服務，新增EZTracking貨物移動加值平台、B2B關稅代收代付服務以及客運購票服務，強化數位服務的多元性與便利性；系統整合（SI）業務方面，除既有專案順利驗收外，亦成功取得多項大型政府新案，包括報稅系統第五期建置、關港貿單一窗口維運案與聯徵中心監理科技案，進一步擴大公共領域的技術影響力。

關貿網路舉例，AIoT與大數據領域是關貿耕耘的關鍵布局，憑藉橫跨通關、物流、流通與政府等多元產業的實戰經驗，成功推出具高辨識度、高擴展性與場域適應性的智慧解決方案，而自有研發產品-readAI單據速辨識支援超過65種圖文與票據類型，廣泛導入各場域，展現穩定性與實用性。

關貿網路補充，公司亦掌握生成式AI趨勢，推出生成式AI整合平台-thinkAI 平台，打造具複製性與擴展性的「AI家族」，涵蓋資料分析、報告生成、廣告審查、智能客服、門禁辨識與人流分析等多元應用，靈活對接政府與產業需求，加速跨領域AIoT生態系建構。

資安方面，關貿網路說明，因應法規趨勢與企業風險控管需求，公司積極擴展資安產品線，全面強化智慧防禦與自動化應變能力。其中，SOC核心服務建構安全營運中心，提供全天候即時監控與事件通報；推動紅隊演練，模擬真實攻擊情境，進行滲透測試與弱點分析；並結合Security AI Engine，推出網頁竄改監控、AI通報處置建議與資安事件分析，強化異常行為辨識與風險預測，提升資安應變效率與決策品質。

關貿網路表示，將持續深化自有產品整合性解決方案的布局，以模組化、可擴充的架構，靈活對接各產業需求，如整合數位簽章、碳盤查、通關流程與供應鏈管理等核心能力，推出EZSign數位簽章平台、EZESG關貿碳大師與EZTracking貨物移動加值平台等。