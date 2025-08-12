榮運財報／上半年每股賺1.55元 積極擴大營運觸角

榮運（2607）第2季稅後純益為7.29億元，年減0.1%，每股稅後純益為0.69元。上半年營收為88.32億元，年減9%，營業毛利19.94億元，稅後純益16.48億元，年增率達26%，每股盈餘1.55元。

榮運近年來積極擴大營運觸角，日前公告與台壽簽署合資協議，將攜手開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案預計於2025年第4季開始營運；隨著營運觸角愈來愈多元，未來營收、獲利成長出現新動能。

榮運的現金減資案換股基準日及換股作業將延後。榮運擁有專業運輸與倉儲整合的營運核心，持續強化供應鏈上下游整合， 結合船舶運輸、轉運、內陸櫃廠與多功能物流倉儲，提供客戶端到端、一站式的整體服務；與台壽簽署合資協議，共組設立專案公司，榮運持有新公司49%股權。