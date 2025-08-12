大山財報／線纜需求暢旺 第2季EPS 1.22元創次高

大山（1615）12日公告，第2季稅後純益2.28億元，年增24.7％，每股稅後純益1.22元，單季獲利創下歷史次高紀錄；今年上半年稅後純益4.26億元，年增23.3%，每股稅後純益2.28元，上半年獲利創下同期新高。

大山受惠台電強韌電網計畫，在訂單出貨認列下，第2季獲利來到歷史次高，僅次於2021年第2季，當時因有建案「鳥語花香」認列，挹注營運，不過若以本業來看，今年第2季則是大幅成長、來到新高。

法人指，在台電訂單穩定認列，且成本控制得宜下，大山有望持續穩坐線纜業獲利王。

大山表示，台電強韌電網計畫政府力拚提早四年、在2028年完成，讓25KV~161KV高壓電纜市場擴大，此外，再生能源開發案興起，加上都更及危老重建等公共建設下，亦增添對線纜的需求，市場動能良好，至於桃園營業處目前營運順利，逐漸擴展台灣北部市場。

法人指出，在台電強韌電網計畫、以及AI科技帶動下，新增電廠增多，都對線纜帶來良好的市場，且電力傳輸效能大增，也會使全球電網布建需求提升，為線纜業帶來良好的市場。