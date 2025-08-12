裕民財報／上半年EPS 1.04元 獲利8.76億元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

散裝船市場愈來愈好，裕民（2606）獲利跟著逐季攀升，第2季合併營收36.18億元，年減13.1%、季增5.3%，毛利率為22.79%，稅後純益6.49億元，年減46.5%、季增185.7%，每股盈餘 0.77元。

累計上半年度合併營收為70.5億元，年減12%，營業毛利率為20.91%，稅後純益8.76億元，年減60.2%，上半年度每股盈餘1.04元。

裕民航運指出，2025年第2季主要乾散貨商品中，鐵礦石受益於巴西氣候好轉、澳洲礦商於年度結算前積極出貨，巴西及澳洲出口量年增3%。煤炭方面，受中國大陸加大再生能源投資與自蒙古內陸進口替代，及印度國內產量增加影響，貿易量年減逾8%。

穀物則因中國大陸致力提升自給率、進口需求趨緩，及烏克蘭出口放緩，導致貿易量年減達7%。鋁土礦方面，受惠於中國大陸電動車與再生能源需求持續擴張，加深對進口依賴，第2季幾內亞出口鋁土礦達4,670萬噸，年增32%，有效提升海岬型船舶需求。西非幾內亞至中國大陸的貿易量持續成長，成為長水路貿易的重要驅動力。

船噸供給方面，Clarksons估計2025年散裝船總運力成長3.1%。目前新船訂單占現有船比率僅10.4%，處於歷史低檔，加上主要造船廠塢檔有限，新船造價維持高檔，2025上半年散裝船新船合約較去年同期減少73%，平均交船期長達3.87年，預期未來散裝船供給增幅有限，加上國際船舶環保法規日趨嚴格，將促使更多老舊船舶減速航行甚至提前拆解，壓縮市場有效運力，有利於支撐運價走勢。

裕民 散裝船

