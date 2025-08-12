快訊

中興電財報／第2季EPS 1.9元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中興電林口廠。記者朱曼寧／攝影
中興電林口廠。記者朱曼寧／攝影

中興電（1513）12日公告，第2季稅後純益9.41億元、年增4.9％，每股稅後純益1.9元，單季獲利創下歷史同期新高；今年上半年稅後純益18.19億元，年減1.6%，每股稅後純益3.68元，上半年獲利創下歷史同期次高。

中興電去年第4季到今年首季因為受到台電土建缺工影響，讓部分工程統包與機電設備同步受到遞延，不過第2季起已明顯改善，中興電指出，外籍勞工資格審核陸續到位，加上下半年台電拉貨速度加快，預期下半年會較上半年成長。

中興電受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單約401億元，訂單能見度達3年，中興電指出，台電22項能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將成為下一波訂單成長動能之一，預估今年新接訂單規模可達200億元，包含儲能工程、台中燃氣設備以及離岸風電統包工程訂單。

本土法人分析，中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，具有相對優勢，且與台電合作關係穩固，看好台電拉貨遞

延情形自第2季起改善，第4季拉貨動能轉強，全年營運有望持續繳出佳績。

除了台電訂單外，中興電在GIS海外市場布局上，首站以日本為主，並計劃切入當地的電能市場，相關作業進行中，另外亦可透過GIS產品跨入半導體公司，隨著半導體赴美建廠出貨至海外。

法人指出，中興電最快有望在今、明兩年成為台積電（2330）161kV GIS供應商之一，目前已進入驗證階段，未來有機會隨著台積電海外擴廠計畫，將 GIS產品銷往國際市場。

產能方面，中興電已完成嘉義廠房的改建工程，並在林口廠區增設了1,880坪的倉儲空間，預計今年整體產能將提升20%，2026年則將透過導入自動化焊接產線和AI報價系統，來提高生產效率，預估產能可再提升15%到20%。

氫能業務上，中興電與弘鉅汽車合作開發氫燃料電池大客車，由中興電負責關鍵的氫能動力模組與技術整合，目前氫能業務已拓展至美國、印度與中國大陸市場，預計於今年達損平。

