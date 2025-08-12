快訊

李東洺先發0.1局核炸被敲5安、2轟史上第3人 首局悍將慘遭海灌10分

一針針扎肚皮…「學姊」黃瀞瑩懷孕了 PO超音波照喊「媽媽會拚盡全力愛你」

傷亡不明！烏克蘭訓練營遭俄羅斯轟炸 紐時曝新兵也有台灣人

和泰車財報／上半年EPS 14.83元、獲利82億元 均年衰退

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和泰車（2207）12日董事會通過第2季財報，單季稅後淨利39.6億元，年減32.5%，EPS 7.1元較去年同期的10.54元衰退。衰退原因是汽車整體市場較去年同期衰退，和泰車促銷活動加碼以提振買氣，影響獲利。此外轉投資收益的差異也是和泰車第2季獲利衰退的重要因素。

和泰車上半年稅後淨利82.6億元，較去年同期的117.6億元，年減29.8%，EPS 14.83元，也較去年同期的21.1元衰退。

和泰車指出，上半年合併稅後盈餘較去年上半年減少35億元。主要是今年上半年汽車總市場較去年同期衰退，但和泰推出促銷活動以提振買氣，致TOYOTA及LEXUS登錄台數較去年同期增加2%，本業獲利與去年同期約當。

轉投資事業獲利減少，主係和泰興業、和潤企業（6592）去年認列一次性處分大樓利益，基期較高，另和泰產險因今年1月地震損失，獲利較去年同期減少。股票、遠期外匯等依會計原則評價，認列損益金額較去年同期減少。此外去年上半年因和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益，致所得稅稅率較低。

財報 和泰車

延伸閱讀

萬海第2季 EPS 0.38元

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

嘉澤第2季 EPS 6.72元 年銳減六成

竹陞2025年上半年 EPS 5.73元 眾達2.51元

相關新聞

森崴能源8月13日起暫停交易 重訊待宣布

臺灣證券交易所12日公告，森崴能源（6806）因有重大訊息待公布，森崴能源上市普通股自8月13日起暫停交易。森崴能源將於...

台泥8月13日起暫停交易 外界臆測與三元能源廠火災後續相關

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

重訊待宣布 台泥8月13日起暫停交易

臺灣證券交易所12日公告，台泥（1101）因有重大訊息待公布，台泥上市普通股自8月13日起暫停交易，以其為標的之認購（售...

中興電財報／第2季EPS 1.9元 創同期新高

中興電（1513）12日公告，第2季稅後純益9.41億元、年增4.9％，每股稅後純益1.9元，單季獲利創下歷史同期新高；...

長榮航財報／上半年每股盈餘2.34元 獲利126億元

長榮航（2618）12日公布上半年財報，第2季合併總營收553.7億萬元，較去年同期減少0.1%，本期淨利為69.51億...

陽明財報／上半年 EPS 2.51元 獲利87億元

陽明海運（2609）於12日召開董事會，通過2025年上半年財報。2025年第2季單季合併營收為新台幣（以下同）386....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。