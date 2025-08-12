和泰車財報／上半年EPS 14.83元、獲利82億元 均年衰退

和泰車（2207）12日董事會通過第2季財報，單季稅後淨利39.6億元，年減32.5%，EPS 7.1元較去年同期的10.54元衰退。衰退原因是汽車整體市場較去年同期衰退，和泰車促銷活動加碼以提振買氣，影響獲利。此外轉投資收益的差異也是和泰車第2季獲利衰退的重要因素。

和泰車上半年稅後淨利82.6億元，較去年同期的117.6億元，年減29.8%，EPS 14.83元，也較去年同期的21.1元衰退。

和泰車指出，上半年合併稅後盈餘較去年上半年減少35億元。主要是今年上半年汽車總市場較去年同期衰退，但和泰推出促銷活動以提振買氣，致TOYOTA及LEXUS登錄台數較去年同期增加2%，本業獲利與去年同期約當。

轉投資事業獲利減少，主係和泰興業、和潤企業（6592）去年認列一次性處分大樓利益，基期較高，另和泰產險因今年1月地震損失，獲利較去年同期減少。股票、遠期外匯等依會計原則評價，認列損益金額較去年同期減少。此外去年上半年因和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益，致所得稅稅率較低。