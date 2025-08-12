LINEPAY財報／上半年每股賺3.4元 布局未來致使第2季營業淨利下滑

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay（7722）12日召開董事會通過2025年第2季財務報告。LINE Pay上半年營收36.78億元，較去年同期29.35億元，年增25%；營業利益3.24億元，較去年同期4.4億元，年減26.3%；歸屬於母公司業主淨利2.31億元，較去年3.67億元。年減37%；每股純益3.4元，去年同期為5.4元。

推估第2季營業收入達18.62億元，季增2%，較去年同期14.75億元，年增26%；營業利益1.6億元，較上季1.64億元持平，年減19%；歸屬母公司淨利約0.69億元，較上季1.62億元，季減57%，年減56.6%；每股純益約1.01元。

LINE Pay獲得金管會核發經營電子支付機構業務許可函，並設立子公司「連加電子支付公司」將專營電子支付業務，預計於獲得營業執照後提供服務。董事會今天也通過執行副總經理張修齊將轉任連加電子支付總經理的人事案。

LINE Pay指出，第2季營業淨利達1.6億元，較去年同期下滑，主因投入IDC建置、服務相關研發與業務推廣，以布局未來長期成長所致，隨著交易規模穩健擴大、海外跨境交易加速推展，以及對電子支付服務的研發投入持續增加，第2季推銷與研發費用水準與第1季相當。LINE Pay也看好跨境服務與電子支付的發展潛力，兩大事業未來亦可望逐步轉化為穩健的營利動能。

營業外項目方面，公司長期配置部分美元資產以因應外幣支付需求之即時性與穩定性，但第2季受短期匯率波動產生約8,900萬元匯兌損失，對整體淨利造成一次性影響。排除匯損因素，本季淨利仍維持一定水準，將持續優化資產配置策略，預期後續匯損波動將隨資金運用及實際支付時點而逐步收斂。

LINE Pay 7月單月營收達6.40億元，持平上月，年增23.92％，創歷史單月營收新高。7月整體交易表現活絡，其中，「天天/周周領券」參與店家數與活動類別雙雙成長，推升中小型店家交易熱度；「電商全通路滿額賺點數」活動帶動電商交易量成長；此外，暑假出遊熱潮結合「百貨/OUTLET領券」活動，也讓相關通路交易表現持續熱絡。

