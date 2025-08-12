虎山財報／上半年EPS 1.9元 新品量產出貨動能可望持續至下半年

虎山（7736）12日召開董事會，通過114年第2季合併財務報告。上半年合併營收8.5億元，年增39.3%，營業利益創歷史新高1.8億元，年增24%。但受新台幣兌美元急升影響，導致上半年認列匯兌損失1.8億元，稅後淨利為1.39億元，年減49.8%，每股盈餘（EPS）1.9元，較去年同期4.03元衰退。

虎山第2季稅後淨利0.21億元，EPS 0.22元。第2季毛利率為30%，受美國郵政署（USPS）專案大量出貨及匯率變動影響，較第1季下降三個百分點。該專案毛利率雖低於公司平均水準，但上半年整體毛利率仍達32%。USPS 為全球最大郵政系統車隊，虎山不僅驗證了產品品質與可靠性，更為後續爭取歐美專案及 OEM 大廠合作奠定有利基礎。

虎山公司表示，公司經營團隊在面對關稅與匯率等經營環境挑戰時，持續優化費用結構、提升營運效率，強化企業韌性並鞏固不可替代的競爭優勢。隨著匯率波動趨緩並逐步回穩，後續匯兌風險預期將大幅降低，不再成為重大經營變數。

展望未來，下半年將延續全球售後維修市場需求旺季與新品出貨穩步成長的雙重動能，加上積極布局歐洲與亞洲新興市場爭取訂單挹注，全年營收與獲利可望持續成長。整體而言，雖然2025年下半年台灣多數傳統產業面臨「高峰過後、逐漸降溫」的趨勢，虎山認為下半年將呈現「挑戰與機會並存」的局面。公司將憑藉在特定領域的深厚競爭力與穩健財務體質，持續強化長期成長動能。