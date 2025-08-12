長榮航財報／上半年每股盈餘2.34元 獲利126億元

長榮航（2618）12日公布上半年財報，第2季合併總營收553.7億萬元，較去年同期減少0.1%，本期淨利為69.51億元，較去年同期減少15.4%，稅後純益66.92億元，每股盈餘1.24元。

長榮航空2025年上半年合併總營收1,102.51億元，較去年同期增加2.8%，稅後純益126.22億元，較去年同期增加0.9%，每股盈餘新台幣2.34元。

長榮航空表示，2025年第2季客運營收351億9,000萬元，年減3.3%；2025年上半年客運營收716.2億元，年減1.8%。

2025年上半年全球航空客運市場受關稅議題及國際局勢動盪影響，旅客在休閒旅遊消費上採觀望態度，訂位表現走緩，然隨出發日臨近，訂位量仍逐漸升溫，全航線載客率維持8成以上，收益旅客數增加1.6%，單位收益持平，上半年客運營收新台幣716億200萬元，較去年同期微減新台幣13億700萬元，年減1.8%。

長榮航空為積極架構越太平洋及歐亞轉機綿密航網，將於10月3日以波音787-9機型開航桃園-美國達拉斯航線，除提供皇璽桂冠艙及經濟艙服務外，另配有全新第四代的豪華經濟艙，初期提供每周3班的飛航服務，11月18日起提供每周五班，12月15日起更增至每日一班。另，10月21日則將開航桃園-韓國釜山航線，以三麗鷗彩繪機「粉萌機」天天飛航服務，並可藉由空中巴士A321-200新建置的「機上無線娛樂系統」，透過旅客自己的手機、平板等行動裝置連結機內無線網路，配戴個人耳機即可享受高品質的視聽娛樂內容。

2025年第2季貨運營收新台幣135億200萬元，年增5.2%；2025年上半年貨運營收新台幣262億3,000萬元，年增14.3%

航空貨運受益於大陸電商貨、AI伺服器及半導體需求持續強勁，加上美國關稅政策導致廠商提前拉貨的效應發酵，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。

今年上半年貨運運能年增7.4%，載貨量年增8.2%，貨運單位收益年增7.9%，貨運營收新台幣262億3,000萬元，較去年同期增加新台幣32億8,000萬元，年增14.3%。