快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

Gogolook財報／第2季EPS -0.23元 受匯損影響虧損763萬元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告第2季財務成果。營收2.41億元，季增1%，年增20.8%，為歷史同期新高。營業利益1,244萬元，較去年同期轉虧為盈，季增20%，創公司營運以來新高。受匯損影響，第2季歸屬母公司淨損為763萬元，較上季獲利轉為虧損，較去年同期虧損縮小，每股淨損為0.23元。

展望2025年，Gogolook可望邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。

營收 Gogolook

延伸閱讀

華懋財報／上半年獲利1.96億元 EPS 4.65元

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

萬海第2季 EPS 0.38元

金控前七月賺逾3,000億 富邦金獲利、EPS稱冠

相關新聞

長榮航財報／上半年每股盈餘2.34元 獲利126億元

長榮航（2618）12日公布上半年財報，第2季合併總營收553.7億萬元，較去年同期減少0.1%，本期淨利為69.51億...

和泰車上半年財報出爐！賺逾一股本EPS 14.83元 年減29.7%

汽車龍頭和泰車公布上半年財報，營收達1411億，稅後淨利83億，較去年同期減少38億元，年減29.7%，每股純益14.8...

第一金證獲亞洲最佳雇主獎

亞洲最佳企業雇主獎是由資深人力資源權威雜誌「HR Asia」舉辦，第一金證券近日獲得其「亞洲最佳企業雇主獎」與「雇主關懷...

大量2025年下半年產能滿載

大量（3167）總經理簡禎祈昨（11）日表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期都要排到2026年，樂觀看待今年營運朝...

大同第2季獲利勁揚五成

大同（2371）昨（11）日公布第2季財報，受惠本業電力事業訂單強勁出貨，加上產品組合優化，單季毛利攀上兩年來高點，本業...

寶成7月合併營收年減11% 製鞋景氣向上

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）公布7月合併營收196.9億元，年減11.5%；累計前七月合併營收1,494.9億元，則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。