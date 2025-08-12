Gogolook財報／第2季EPS -0.23元 受匯損影響虧損763萬元

信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告第2季財務成果。營收2.41億元，季增1%，年增20.8%，為歷史同期新高。營業利益1,244萬元，較去年同期轉虧為盈，季增20%，創公司營運以來新高。受匯損影響，第2季歸屬母公司淨損為763萬元，較上季獲利轉為虧損，較去年同期虧損縮小，每股淨損為0.23元。

展望2025年，Gogolook可望邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。