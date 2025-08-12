華懋財報／上半年獲利1.96億元 EPS 4.65元
華懋（5292）董事會12日通過今年第2季財報，累計上半年合併營收13.85億元，年增37.7%。毛利率23.91%，年減3.7個百分點。稅後純益1.96億元，年增14.1%，獲利創史上同期新高；每股稅後純益4.65元，由於股本增加，EPS表現未創同期新高。
半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備專業廠商華懋今年第2季合併營收6.65億元，季減7.7%，年增46.4%。毛利率23.79%，分別季減0.23及年減6.43個百分點。稅後純益9,446.3萬元，季減6.7%，年增9.4%；每股稅後純益2.01元。
華懋累計今年前七個月合併營16.57億元，年增41.9%。今天股價上漲1.5元，成交量189張，收161.5元。
