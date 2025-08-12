中台財報／上半年EPS 1.35元 毛利率逆勢增逾7個百分點
環保科技業者中台（6923）12日召開董事會，通過第2季合併財務報告。受惠於核心焚化處理業務穩健，第2季稅後純益5,039萬元，季減31.57%，年減63.8%。累計上半年稅後純益1.24億元，年減41.38%；上半年每股純益1.35元，低於去年同期的2.56元。
中台今年上半年累計營收5.72億元，較去年同期9.99億元大幅年減42.71%，主因高煉廠大型環工專案進入空窗期所致。不過，毛利率逆勢攀升至38.29%，較去年同期的30.68%增加7.61個百分點。
中台表示，主因低毛利環工專案營收比重降低，加上三座甲級廢棄物處理廠稼動率提升，優化了產品組合，帶動整體獲利結構改善。
展望未來，中台將持續拓展高價值的「雙廢」市場，積極投入研發廢鋰電池與廢太陽能板的回收技術，以搶攻再生能源設備退役帶來的商機。
在產能規畫方面，公司已參與全台廢石綿處理標案，並預計2026年一廠二期工程完工投產，屆時固態焚化產能將大幅提升40%，為公司長期營運成長注入新動能。
