陽明財報／上半年 EPS 2.51元 獲利87億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）於12日召開董事會，通過2025年上半年財報。2025年第2季單季合併營收為新台幣（以下同）386.63億元，稅後純益9.85億元，每股盈餘為新台幣0.28元。

2025年上半年合併營收為841.73億元，稅後純益87.61億元，每股盈餘為2.51元。

2025年上半年整體營運表現受貿易談判不確定性因素影響，相較2024年同期運量與運價均呈現下滑，另因認列未分配盈餘稅影響整體損益，合併2025年上半年每股盈餘為新台幣2.51元。

國際貨幣基金組織（IMF）7月份針對2025年全球GDP增長預測從4月份的2.8%上調至3%，2026年的預測則從3%小幅提升至3.1%，顯示貿易壁壘的衝擊低於預期，但各國談判進展及地緣政治風險仍具高度不確定性。

另依Drewry與Alphaliner在2025年7月針對航運市場供需前景之個別報告指出，2025年全球航運供給成長達6.3%和6.2%，需求成長約2%和2.7%，仍為供過於求情況；同時上半年因對等關稅政策影響貨主可能已提前備貨，故Drewry進一步預期下半年需求將較上半年放緩。在船噸供給部分，因目前船隻通過紅海海域仍具相當危險性，航商確保航行安全維持繞行好望角措施，將可吸收部分市場運力供給，而面對市場未來展望，越太平洋航線因有美國關稅不確定因素，雖為傳統暑假旺季但出貨動能受到影響；反之歐洲市場展望相對較樂觀；亞洲近洋線市場平穩，其他市場如澳洲、拉美等，因市場供需變化迅速，仍須密切觀察。

面對市場供需多變之挑戰，陽明海運將以提供客戶穩定之航班服務為核心，並透過航線靈活調整布局及開發新市場，應對市場需求及艙位供給變化，更將持續優化船隊結構，逐步汰換高齡船舶、提升船隊能源效率及替代燃料使用彈性，秉持穩健經營理念，為客戶打造低碳永續、安全可靠的全球運輸服務網絡。

