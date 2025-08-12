大武山財報／第2季EPS -0.28元虧損縮小 下半年可望逐步增溫

大武山（6952）13日公布2025年第2季合併營收為4.4億元，較第1季增加7.69%，稅後虧損為1,919萬元，EPS-0.28元，較第1季虧損明顯減少83%。

大武山第2季合併營收4.4億元，較第1季增加7.69%，主要受惠大武山牧場的鮮蛋產量季增二成，以及福記湖內廠開始試量產，帶動食品加工業務較第1季成長一成。以目前兩大產品線效率提升及新產品上市進度來看，下半年整體營運可望逐步增溫。

大武山自4月1日將福記納入營運版圖，係屬共同控制下之企業合併，依照IFRS最新規定，於編製比較期合併財務報表時視為自始即合併，並重編2024年第2季起各季合併報表。

大武山第2季出現小幅虧損，主要原因在於營業成本與推銷費用同步攀升。其中，在牧場鮮蛋部分，部分棟舍進入入雞初期，產蛋率尚未達高峰，導致單位成本提高；而在鮮食加工方面，第2季新加入生產行列的湖內廠後，積極進行各項生產銷售認證作業，加上公司第2季食品展參展及新產品上市計畫，致營業成本與行銷費用增加。

大武山第3季正式推出生食級半熟蛋，高粱酒溏心蛋、蛋入厚餡蛋捲等附加價值更高的鮮蛋加工產品，全面搶攻7-11、全家、MOMO等等各大知名零售及電商通路；此外，公司取得HACCP、ISO22000、FDA、AVA、潔淨、TAP產銷履歷、CAS優良農產品等食安驗證，以及食品技師、檢驗分析、PCQI、BPCS等食安證照，推出甜湯、布丁及便當等鮮食產品，成功打入年銷售額近千億的超商鮮食市場。

展望下半年，大武山營運可望逐步增溫，其中在牧場鮮蛋方面，第3季起約三成牧場雞舍將進入生產高峰，新牧場也陸續投入運作，增加整體鮮蛋產量，加上近期鮮蛋市場需求持續增加，市場批發價7月起回升近二成，可望推升牧場鮮蛋的營收水準；而在鮮食加工部分，隨湖內新廠完成認證，公司將逐步提升稼動率，並持續開發多元化產品，預估下半年鮮食產品的營收貢獻可望明顯提升，挹注整體營收獲利貢獻。