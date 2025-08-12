寶隆活化資產 股價漲逾6% 雲林土地價值20億元起跳

寶隆（1906）啟動雲林縣林內鄉工業及住宅土地活化評估，激勵12日股價走高，盤中一度達12.95元，漲幅超過6%，創下兩個多月來新高。法人表示，寶隆在雲林縣住宅用地達2萬多坪，土地總值逾20億元，此次僅釋出其中一部分，若順利成交，將挹注下半年財報表現。

榮成集團今年以來資產活化速度加快，與同集團的寶隆相繼釋出非核心資產。榮成日前公告，近期有潛在買方洽詢出售南崁廠意願，該廠占地約5,000坪，市場行情每坪約45萬至50萬元，法人推估總價約23億至25億元，潛在處分利益可觀。

寶隆昨日董事會除通過半年報外，決議啟動新興段四筆工業用地（約1,600坪）及寶隆段六筆住宅用地（約8,500坪）活化評估。公司表示，這些均為非核心且長期閒置資產，近期已有潛在買方洽詢購買意願，將評估出售可行性。

據悉，寶隆在林內鄉合計持有約2.3萬坪住宅用地，此次釋出規模不到四成，土地多數於十多年前由工業變更為住宅用途，目前為素地狀態，有助加快銷售進度。當地住宅用地行情每坪約9萬至10萬元，工業用地近期成交價則落在每坪13萬元左右。

林內鄉土地地段鄰近三號省道、交流道及林內火車站（距離約1公里），住宅市場以透天產品為主。公司多數土地為早年購入，工業地未經重估、帳面成本極低；住宅地雖於十多年前重估，成本仍偏低，潛藏可觀活化利益。

寶隆上半年營收15.99億元，年減7.11%，稅後淨損5,751.6萬元，主要因第2季匯兌損失7,400萬元影響，導致每股虧損0.38元、較去年同期由盈轉虧。法人認為，此次資產處分案若順利落實，將有助改善寶隆獲利結構與現金流。