中鋼7月營收243.9億元年減16.68% 群益投顧：維持投資建議為買進

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）7月營收243.9億元，月減4.5%，年減16.68%。群益投顧表示，鐵礦砂價格持續偏弱整理，目前鐵礦砂價格一噸約102美元，7月初因市場期待中國大陸基建重啟而拉升的原料價格，目前已幾乎回落到先前水準。下游需求偏弱仍將對中鋼的獲利帶來壓力，但調整後，預期中鋼2025年可望維持微幅獲利，目前PBR約1倍相對已在低檔合理位置，因此維持中鋼投資建議為Trading Buy。

群益投顧表示，市場需求不佳是原料價格偏弱主要原因，不利大部份鋼鐵廠的獲利。外在環境來看，美國自2025年以來已經兩度上調鋼鐵進口關稅，先提升至25%再升至50%，關稅的上升雖可以保護美國本土的鋼廠獲利，但也會造成美國鋼價的上揚，有利於部份以美國市場為主的業者 。

美國 中鋼 鐵礦砂價格

