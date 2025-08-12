基米上半年每股虧0.33元 虧損收斂 5、6月單月轉盈 下半年營運續揚

基因定序領導大廠基米（4195）11日董事會後公布經核定應予追溯調整（不影響損益）會計認列後的上半年營運成果 。上半年為傳統淡季，合併營收3.1億元，年增34.93%，創同期歷史新高，上半年每股淨損0.33元，虧損大幅收斂，較去年同期每股淨損0.95元大幅減少。

基米表示，今年上半年雖仍呈現虧損，但相較去年同期不僅虧損大幅收斂，且自第2季起，隨著單月營收改寫新高，規模經濟效益顯現，激勵毛利與營業利益同步回升，5月單月已轉虧為盈，6月持續獲利，有鑑於市場需求殷切，公司在手訂單能見度高，樂觀看待下半年業績可望再造新猷，全年將重返獲利軌道。

總經理江俊奇表示，台灣再生醫療雙法的實施，帶動相關基礎建設需求的增加；新環保法規對檢測機台的冷媒的法規要求，預計至少引爆一波5至10年的大換機潮；NGS納入健保與民眾健康意識提升，擴大NGS在臨床檢測與治療的落地應用；加上美國《生物安全法案》為防止基因資訊外洩和確保國家安全的「去中化」浪潮，有助台廠爭取轉單效益。在這些背景環境下，配合基米的營運調整奏效，將迎來難得一遇的市場榮景，為公司後續業績拓展提供有力支撐。

江俊奇進一步表示，基米代理的賽默飛世爾旗下實驗室系列部分產品 (LPD) 是全球領導品牌，受惠市場需求強勁，訂單持續增溫，推升儀器部門業績大幅走揚，上半年營收占比近達三成，目前在手訂單維持高檔，將是未來營收與獲利成長的最強引擎。

近年NGS在精準醫療領域的擴大應用，也加速基米在臨床檢測業務的擴展，包括跨足實驗室發展檢驗技術（LDTs）、發展自有品牌檢測服務，以及爭取海外市場相關業務等。今年上半年已開始認列來自印尼及菲律賓的營收挹注，目前海外營收占比雖然仍低，但已在多國洽談經銷夥伴並簽訂經銷合約，後續成長空間大。

此外，著眼建置人體生物資料庫（Biobank）將是未來一大趨勢，公司積極結盟國際大廠Illumina，借力使力，提升基米在NGS定序技術和裝備的競爭力與滲透率，並開始拓展多體學相關業務，目標成為亞太頂尖基因定序及多體學服務中心，立足台灣，放眼亞太。

展望下半年，基米表示，進入傳統旺季，儀器部門與NGS服務的接單將穩定增長；核酸廠持續拓展CRDMO業務；公司與醫院及政府單位的專案訂單洽商也持續進行，最快第3季底可明朗化；加上審查中的九個LDTs項目陸續取得TFDA認證，有助完善產品組合，樂觀看待下半年營收可望再創新高，全年轉盈目標不變。