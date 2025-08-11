快訊

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

玉山金法說會／陳茂欽：關稅衝擊有限 未來關注歐盟是否跟進關稅措施

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

針對美國關稅對經濟及金融業的衝擊，玉山金控（2884）總經理陳茂欽11日於法說會表示，盤點對銷往美國較集中的傳產客戶相關曝險不到600億元，占全行放款僅2.4%，其中還有優質顧客，故對產業及金融業衝擊影響有限。且對台灣經濟有信心，主因台商有韌性、調整快，但未來二年值得觀察歐盟是否跟進美國關稅措施。

陳茂欽表示，將客戶產品銷往美國占比分為三類，超過30%算集中度高、10-20％中等、10％以下輕微；以玉山對相關產業信用放款計，分別為157億、268億及157億元，總計相關曝險不到600億，占全行放款比重2.4%，更何況其中有優質顧客。因此產業衝擊對金融機構影響有限，即便最多10%出問題，金額更小，影響逾期放款相當有限。

陳茂欽指出，關稅與疊加稅率是第一波衝擊，但台商有韌性，調整速度比其他國家快；關稅確定後將產生廠商移動，遷移到美國之外，關鍵在於研發大腦是否根留台灣，部分伺服器廠商會遷移到美國，但研發腦可能仍留在台灣。

玉山金董事長黃男州補充，台商布局最多在德州，包括休士頓、達拉斯及厄爾巴索，玉山銀行掌握許多台商對德州有興趣，預估10月份開設達拉斯辦事處， 明年預備到印度孟買、加拿大多倫多設立分行，三至五年考慮赴歐洲設立辦事處，因台商對歐盟地區將有高度興趣，終究是目前出口少但非常大的經濟體，玉山希望提前布局迎接台商全球布局架構。

台商 美國 玉山金控

延伸閱讀

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

影／20%疊加稅率曝光後 四度赴美談判的鄭麗君首次現身說明

關稅不確定因素衝擊車市 車廠營收全盤皆墨

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

相關新聞

統一超營收／7月296億元創史上第三高 會員訂閱制突破3萬會員

統一超（2912）11日公告7月合併營收296.83億元，較去年同期增加0.29%，創下同期新高，並創下單月史上第三高紀...

汎德永業財報／上半年EPS 11元 連三年上半年賺進一個股本

汎德永業（2247）2025年上半年受惠於BMW、MINI、Porsche三大品牌新車完整的產品線，整體銷售數量較去年同...

國泰金自結7月稅後淨利90.2億元 累計達547.7億元 EPS為3.5元

國泰金控自結7月稅後淨利90.2億元，累計稅後淨利達547.7億元，EPS為3.5元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，...

富邦金控公布前7月自結稅後淨利623.7億元 EPS4.29元

富邦金控2025年7月自結合併稅前淨利117.7億元、稅後淨利110.3億元。累計前7月合併稅前淨利716.2億元，稅後...

星宇航空財報／上半年每股賺0.31元 前七月營收創同期新高

星宇航空（2646）2025年7月營收為40.12億元，月增率7%，年增率16%。累計前七月營收達259.76億元，較去...

鋼廠外銷 拿回議價權

鋼市回神甦醒，鋼價穩定走進上坡道路，今年來飽受國外買家殺價的外銷鋼廠燁輝（2023）、盛餘、裕鐵以及中鋼旗下中貿等，出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。