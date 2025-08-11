玉山金法說會／陳茂欽：關稅衝擊有限 未來關注歐盟是否跟進關稅措施

針對美國關稅對經濟及金融業的衝擊，玉山金控（2884）總經理陳茂欽11日於法說會表示，盤點對銷往美國較集中的傳產客戶相關曝險不到600億元，占全行放款僅2.4%，其中還有優質顧客，故對產業及金融業衝擊影響有限。且對台灣經濟有信心，主因台商有韌性、調整快，但未來二年值得觀察歐盟是否跟進美國關稅措施。

陳茂欽表示，將客戶產品銷往美國占比分為三類，超過30%算集中度高、10-20％中等、10％以下輕微；以玉山對相關產業信用放款計，分別為157億、268億及157億元，總計相關曝險不到600億，占全行放款比重2.4%，更何況其中有優質顧客。因此產業衝擊對金融機構影響有限，即便最多10%出問題，金額更小，影響逾期放款相當有限。

陳茂欽指出，關稅與疊加稅率是第一波衝擊，但台商有韌性，調整速度比其他國家快；關稅確定後將產生廠商移動，遷移到美國之外，關鍵在於研發大腦是否根留台灣，部分伺服器廠商會遷移到美國，但研發腦可能仍留在台灣。

玉山金董事長黃男州補充，台商布局最多在德州，包括休士頓、達拉斯及厄爾巴索，玉山銀行掌握許多台商對德州有興趣，預估10月份開設達拉斯辦事處， 明年預備到印度孟買、加拿大多倫多設立分行，三至五年考慮赴歐洲設立辦事處，因台商對歐盟地區將有高度興趣，終究是目前出口少但非常大的經濟體，玉山希望提前布局迎接台商全球布局架構。